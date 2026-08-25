Brezplačni festival poslovilnega poletja obarva zadnje dni avgusta v Budimpešti

Zadnji vikend poletja bo srce Ferencvárosa ponovno napolnjeno z brezplačno glasbo, kulturo in živahnim festivalskim vzdušjem.

Zadnji vikend avgusta bo Bakátsov trg ponovno napolnjen z glasbo, vrvežem in neštetimi programi. Tri dni vas čaka Bakátsov festival, kjer se bodo brezplačni dogodki poslovili od tega poletja.

Bakátsov festival že enajstič združuje prebivalce Ferencvárosa in obiskovalce z vsega mesta. Z leti je zrasel v največji kulturni dogodek v okrožju, a je ohranil svojo skupnostno vzdušje in svobodno naravo. Cilj festivala je že od samega začetka, da Bakátsov trg za nekaj dni postane dom kulture, srečanj in skupnih doživetij.

Zato letos ne bo manjkalo vznemirljivih programov: nastopajoči se bodo izmenjevali na treh odrih, med njimi Bohemian Betyars in Деva. Poleg koncertov bodo na voljo tudi gledališki, literarni in filmski programi, sprehodi po lokalni zgodovini in razstave. Otroški koncerti, lutkovne predstave, ustvarjalne dejavnosti, mestno dvorišče in gastronomska doživetja pa bodo poskrbeli za veliko zabave za vso družino.

Če imate radi festivale, kjer čez dan igrajo pomembno vlogo družinski programi, zvečer pa glasba v živo, bo Bakáts Feszt odlična izbira za zaključek poletja med 28. in 30. avgustom. Več informacij o festivalu najdete na Facebook dogodku s klikom tukaj.