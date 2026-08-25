Sodobni gastro festival konec avgusta praznuje najbolj priljubljeno specialiteto judovske kuhinje

Tradicije, kulture in presenetljivi okusi se konec poletja združijo v središču Budimpešte: eden najljubših madžarskih judovskih gastro festivalov je odprt za vse.

Festival Sólet praznuje svojo obletnico: že desetič lahko okusite vse različne okuse in arome te klasične judovske jedi. Po besedah organizatorjev ni nobena dva sóleta enaka, saj se način priprave lahko razlikuje ne le od naroda do naroda, ampak tudi od gospodinjstva do gospodinjstva.

Zato ni presenetljivo, da bodo tudi tokrat na gastro festivalu v kotle dali različne različice, od tradicionalnih receptov do prenovljenih različic. Letos bodo na dogodku predstavljeni štirje okusi: madžarski, izraelski, ulična hrana in hegyaljski sólet, vsakega pa bo predstavljal svoj ambasador.

Najbolj razburljiv program festivala, ki bo potekal 30. avgusta, je seveda sama degustacija, a poleg gastronomskih doživetij obiskovalce tokrat čaka tudi raznolik kulturni program. Med glasbenimi pulti se lahko po micvah mobilu pogovarjate z rabinom, še več dobrot pa lahko izberete s košer tržnice in košer pekarne.

Brezplačen obletni dogodek bo ponovno gostil park Mestne hiše. Več informacij najdete na spletni strani dogodka s klikom tukaj.