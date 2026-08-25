Najljubši jesenski vinski festival v Budimpešti prihaja s popustom na vstopnino in zvezdniškimi prijavami z ameriške celine

Budimpeštanski vinski festival je že 35 let stičišče madžarske vinske kulture: obletnica letos pričakuje ljubitelje vina na nov datum, z več kot tisoč vini in šampanjci, interaktivnimi programi, vinskimi regijami z ameriške celine, posebno gastronomsko ponudbo in celodnevnimi dogodki. (x)

Budimpeštanski vinski festival se krepi z novimi značilnostmi in številnimi vračajočimi se gosti

Budimpeštanski vinski festival bo letos prvič potekal od srede do sobote, od 9. do 12. septembra. Če želite raziskati pred večernim penečim užitkom, lahko zdaj kupite dnevno vstopnico Explorer po polovični ceni, ki vam omogoča vstop na dogodek do 17. ure, nato pa lahko ostanete do zaprtja. Vstopnica je na voljo prve tri dni, le v predprodaji.

Letos na Budimpeštanski vinski festival prihaja več vinarjev kot novi ali obnovljeni akterji: vinarija Skrabski predstavlja svojo novo izbiro italijanskega rizlinga, vinarija Demeter iz Egerja se vrača po mnogih letih, Zichy Anna Pezsgőház pa na festival prvič prinaša koncept Zichy Anna Sparkling Lounge. SPAR Madžarska, glavni sponzor Budimpeštanskega vinskega festivala, prav tako pozdravlja ljubitelje vina na svoji običajni lokaciji, ob vratih Oroszlános udvar. Poleg tega dogodek ne praznuje le obletnice, ampak SPAR Madžarska letos praznuje tudi svoj 35. rojstni dan!

Vinski festival v Budimpešti vas popelje tudi v Kalifornijo

Vinski festival v Budimpešti vsako leto odpre okno v svet: tokrat lahko med dogodkom spoznate vinske regije, bogate tradicije in raznoliko vinsko kulturo ameriške celine. Izbirate lahko tudi med štirimi tematskimi degustacijami, če se želite vodeno poglobiti v vina Novega sveta.

Kar se tiče hrane, vas čaka BOCCA Champagne & Steak s premium dobrotami, Pomo d’Oro s picami iz pečice, domačimi testeninami in jedmi z žara, Culinaris Mercato ponuja ponudbo mediteranske tržnice, Mozata in Byblos pa v gradu obujata levantinsko kuhinjo. Med stojnicami bodo Csevapivo, Smokey Monkies BBQ, Los Monos Mexican Kitchen, Kárpát Food in številne druge priljubljene jedi, v duhu potovanja okusov. Seveda bodo ponudbo popestrile tudi ostrige, ribe s krompirčkom in različna vrhunska vina, za sladki zaključek pa bosta poskrbela Bolka Desszert Butik in Vitéz Kürtős.

Zabavni profesionalni ogledi in zabava, štiri dni

Vsak dan bodo različne formacije začele predstavo na odru MVM, nato se bodo začeli koncerti, sledile pa bodo zabave, ki bodo trajale v noč, z mestno silhueto, obsijano z večernimi lučmi v ozadju. Medtem pa Jazzy oder na dvorišču Csikós ustvarja popolno vzdušje za degustacijo vin – dvakrat na dan se tukaj odvijajo celo vodene degustacije.

Kvaterka ponuja prostor za neformalne pogovore, interaktivno vinsko območje VinAgora se letos vrača s še več razburljivimi igrami, če imate VIP zapestnico, pa se lahko sprostite, nazdravite in seveda zabavate na elegantni terasi Culinaris Wine & Music VIP, obdani z limonovci. In to je le majhen delček vsega, kar lahko pričakujete v palači Buda Castle med 9. in 12. septembrom!

Odpiralni čas in nakup vstopnic

Poleg gastronomskih doživetij se na Festivalu vina posebno pozornost posveča tudi dobrodelnosti: letošnja dobrodelna dražba vin je namenjena podpori obrtnih delavnic madžarske malteške dobrodelne službe.

Vstopnice za 35. Budimpeštanski festival vina v sredo in četrtek stanejo 8.900 HUF, vstopnice za petek in soboto pa 9.900 HUF. Vstopnice so na voljo na kraju samem ali v predprodaji na uradni spletni strani dogodka. Dnevna zapestnica vključuje kristalni degustacijski kozarec, vrečko za držalo za kozarec in darilno degustacijo vin z mednarodnega vinskega tekmovanja VinAgora 2026.

Festival je odprt v sredo in četrtek od 15.00 do polnoči ter v petek in soboto od 15.00 do 1.00.