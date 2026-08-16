7 nepozabnih doživetij v naravi po vsej državi za zadnji mesec poletja

Poletje se končuje, a avgusta ne želimo začeti žalostno. Če nas poslušate, izkoristite zadnji mesec sezone v naravi, saj vas avgusta čaka toliko doživetij na prostem, pa naj bo to trgatev, največji zvezdni slap v letu ali programi ob vodi.

Pridobite si breskove kmetije // na več lokacijah (ves mesec)

Končno je tu sezona breskev, zato na srečo ni treba dolgo čakati in na domačem sadnem drevju se vam bodo nasmehnili na soncu dozoreli plodovi. Ne glede na to, ali iščete nekaj za pripravo domačih marmelad ali marmelad ali pa bi radi sveže uživali v sezonskih dobrotah, se bo letos splačalo vzeti košaro, saj je gotovo, da boste do konca programa obogateni ne le z medeno sladkim sadjem malih pridelovalcev, temveč tudi z izkušnjo, ki bo trajala celo poletje. Vredno je spremljati spletne strani kmetij, saj lahko ponekod celo ujamete bežen pogled na trgatev sliv!

Ogled jam pod Budimpešto // Jamski sistem Pál-völgyi (ves mesec)

Če se v času vztrajne vročine raje gibljete v hladnih prostorih namesto v klimatiziranih telovadnicah, se odpravite v jamski sistem Pál-völgyi! Na ogledih, ki se začnejo večkrat na mesec, lahko skozi najdaljši jamski sistem v naši državi odkrijete skriti obraz Budimpešte, včasih s plazenjem, včasih s plezanjem. Vendar pa ne bo manjkalo navdušenja le zaradi pustolovskega pristopa, saj se med ogledom lahko premikate le s svetilko na čeladi. Ni treba se bati, saj lahko med programom s pomočjo usposobljenih vodnikov raziskujete podzemne hodnike.

Ogled SUP-a ob sončnem zahodu // Višegrad (večkrat)

V zadnjem poletnem mesecu lahko na SUP-ih raziščete najlepše dele Donavskega ovinka od Višegrada do Dunabogdányja! Seveda bo med programom za vas skrbel profesionalni turistični vodnik, tako da boste izziv zlahka in varno opravili tudi brez predhodnega usposabljanja. Ta program vas bo zagotovo popeljal iz sivine vaših napornih delovnikov, ne glede na to, ali pridete s skupino prijateljev ali se sami prepustite zibanju valov! Organizatorji zagotavljajo predhodno usposabljanje in opremo za veslanje, zato morate s seboj prinesti le svoje navdušenje.

Pilates in joga ob sončnem zahodu na plaži Lupa (večkrat)

Na srečo se bodo zelo priljubljeni tečaji joge in pilatesa ob sončnem zahodu na plaži Lupa v Budakalászu nadaljevali tudi avgusta, tako da lahko tudi v zadnjem mesecu poletja v slikovitem okolju naredite nekaj za svoje zdravje. Tako začetniki kot napredni uporabniki bodo našli izziv v tečajih krepitve in raztezanja, zato si, če bi se radi preizkusili v tem posebnem, zunanjem okolju, čim prej zagotovite mesto – vendar ne pozabite čofotati v jezeru pred ali po vadbi!

Meteorski dež Perzeidov // Svábhegyi Csillagvizsgáló (12., 14. in 15. avgust 2026)

Enega najbolj spektakularnih pojavov sezone lahko ujamete sredi avgusta na Svábhegyi Csillagvizsgáló, kjer lahko tri dni opazujete meteorski dež Perzeidov. Poleg tega lahko 12. avgusta s teleskopom opazujete tudi tri posebne nebesne pojave, saj popolni sončni mrk v Španiji, meteorski dež Perzeidov in dihotomija Venere ponujajo dih jemajoče razglede, osebje Svábhegyi Csillagvzgáló pa vam bo povedalo še več zanimivih dejstev o tem, kar ste videli. Po drugi strani pa bosta 14. in 15. v središču pozornosti meteorski dež in utrinki zvezd, ki bodo osupnili vso družino.

Rastline, ki vplivajo na um – tematski voden ogled v botaničnem vrtu ELTE (20. avgust 2026)

Če vas zanima tudi, kako določene rastline vplivajo na naše počutje, je botanični vrt ELTE 20. avgusta pravi kraj za vas! Vendar pa vam ni treba pričakovati resnih zdravil, ki spreminjajo um, saj se lahko med približno uro in pol dolgim sprehodom naučite, kako je čaj končal temni vek, kaj počnejo čarobne gobe in kako se lahko stranski učinki določenih rastlinskih snovi uporabljajo za zdravljenje, govorili pa bodo tudi o rastlinah, ki spreminjajo izkušnjo samega sebe, kaktusih, ki se uporabljajo v ritualih, in semenih, ki vas naredijo pametnejše. Program vodi dr. Judit Mokos, biologinja in raziskovalka vedenja.

Noč živalskih vrtov // Živalski vrt in botanični vrt v Budimpešti (28. avgust 2026)

Eden najbolj priljubljenih večernih programov poletja ponuja vpogled v nočno življenje živali. Noč živalskih vrtov, ki je vsako leto zelo priljubljena, bo letos po vsej državi potekala 28. avgusta, v Budimpešti pa boste seveda lahko ob nenavadnem času opazovali prikupne prebivalce budimpeštanskega živalskega vrta in botaničnega vrta. Vendar pa dogodek sega veliko dlje od tega, saj osebje prizorišča tudi letos za vas pripravlja številne vznemirljive programe in spektakularne predstavitve, o katerih lahko več informacij najdete na spletni strani ali Facebook strani prizorišča.