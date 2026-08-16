Avgusta prihaja Night of Flight z razburljivimi programi in zgodbami iz zakulisja

Avgusta vas čakajo nočne luči pist, legendarna letala in skrivnosti zakulisja, ki si jih med tednom lahko ogledajo le redki. Vendar pa bo v Noči letenja ponovno glavna vloga letalstva od mraka do zore.

Za en večer se spet odpre zakulisje letalskega sveta: pokukate lahko v pilotske kabine in se odpravite celo na kraje, ki jih imajo ob delavnikih možnost obiskati le letališki uslužbenci.

Na današnji dan, 15. avgusta, Aeropark pričakuje navdušene obiskovalce od 15. ure naprej. do 1. ure zjutraj. Preteklost, sedanjost in prihodnost letalstva lahko odkrijete v enem samem večeru, a tudi tematske predstavitve in interaktivni programi poskrbijo, da vam je letališče bližje kot kdaj koli prej.

Ena največjih atrakcij programa so osvetljene pilotske kabine in spektakularni zagoni motorjev, večer pa popestrijo tudi nostalgična letala, velikanska letališka vozila in pogovorne oddaje o letalih. Na podlagi osebnih zgodb izkušenih pilotov in med vodenimi ogledi se razkriva tudi svet vzletno-pristajalnih stez in ploščadi.

Ne glede na to, ali ste predani oboževalec letalstva ali samo iščete poseben poletni večerni program, lahko letala, ki vzletajo in pristajajo, spremljate s popolnoma nove perspektive v Noči letenja!