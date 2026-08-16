11 brezplačnih galerij na ulici Bartók Béla, ki ponujajo hladen umik v vročini

Za ogled kulturnih znamenitosti v Budimpešti vam ni treba prečkati celotnega mesta: preprosto se sprehodite po ulici Bartók Béla! Naslednje galerije vam ponujajo tudi brezplačne razstave, tako da se lahko izobražujete na cenovno ugoden način.

Galerija Bartók 1

Ulica Bartók Béla se začne odlično, saj se boste znašli pred galerijo Bartók 1, ki jo upravlja združenje likovnih umetnosti Sensaria, tik ob trgu Szent Gellért. Seveda si je vredno ogledati razstavni prostor tudi od znotraj, saj si lahko od 5. avgusta ogledate najnovejšo razstavo, Hetényi Hetek. Na brezplačni razstavi si lahko vsak dan med 12. in 18. uro ogledate dela Dávida Szentgrótija, Emese Csiki, Zsuzsanne Deák, Jánosa Gelencsérja in Dezsőja Tótha.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 1.

KÉK

Čeprav morda ne sodi med tradicionalne galerije, je Center sodobne arhitekture ali KÉK, ki se nahaja na vogalu ulic Bartók Béla út in Csíky utca, nepogrešljiva kulturna postaja za tiste, ki jih zanima urbani razvoj in arhitektura. Poleg razstav, ki ustrezajo temi, prizorišče redno gosti tudi okrogle mize, konference, strokovne festivale in tečaje usposabljanja, udeležite pa se lahko celo mestnih sprehodov, ki jih organizira ekipa predanih urbanistov in arhitektov.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 10–12.

Galerija K.A.S.

Galerija K.A.S., znana tudi kot Studio sodobnih umetnikov, je, kot ne presenetljivo, kraj, kjer so sodobni umetniki v središču pozornosti. Ljubiteljem abstraktne umetnosti toplo priporočamo razstavo Nikolett Kováts z naslovom Napeti trenutki, ki si jo lahko ogledate do 21. avgusta. Ker je galerija ta mesec zaprta, se pred obiskom obvezno posvetujte z osebjem, saj si lahko dela, ki so na meji med popolno abstrakcijo in asociativno figuracijo, še vedno ogledate po predhodni najavi.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 9.

Galerija Godot

Tik ob K.A.S. vas na dveh nivojih čaka Galerija Godot. Upravlja jo Inštitut za sodobno umetnost Godot, v njej pa si lahko popolnoma brezplačno ogledate dela umetnikov, kot so dr. Máriás, ki je zaslovel s svojimi političnimi karikaturami, László feLugossy, znan tako kot avantgardni performer kot član odbora A.E., József Gaál, ki je prejel nagrado Mihályja Munkácsyja, in Imre Bukta, ki velja tudi za mojstra podeželskega življenja. Vredno je spremljati strani razstavnega prostora, saj si včasih lahko slike ogledate celo na vodenih ogledih prej omenjenih slikarjev!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 11–13.

Galerija BodaArt

Kot eden najnovejših akterjev na ulici Bartók Béla út, galerija BodaArt prinaša najboljše iz sodobne likovne umetnosti v srce Újbude. Razstavni prostor, ki je brezplačen, je vreden ogleda tudi poleti, saj njihove sezonske razstave predstavljajo slike uglednih ustvarjalcev klasične in sodobne madžarske umetnosti, kot so Ágnes Réti, Mihály Buday, Lajos Horváth, Zoltán Klie, Alice Hardy in Tamás Vilmos Kovács. Prizorišče je odprto od torka do petka od 11. do 19. ure, ob sobotah pa od 10. do 14. ure.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 20.

Galerija Faur Zsófi

Galerija v Újbudi, ki neprekinjeno deluje že 25 let in se imenuje po Zsófii Faur, je verjetno citadela sodobne likovne umetnosti, saj je primarni cilj prizorišča popularizacija sveže madžarske umetnosti. V ogromnem, čistem razstavnem prostoru si trenutno do 28. avgusta lahko ogledate skupinsko razstavo Del in celota avtorjev Árona Gáborja, Line Gacsályi Bíborke, Zoltána Lublóya, Balázsa Magyarija, Mártona Romvárija, Nóre Szirmai, Szabolcsa Szolnokija in Andrása Végha – vendar je treba vedeti, da je galerija trenutno na poletnih počitnicah, tako bo za obiskovalce naslednjič odprt 24. avgusta.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 25.

Galerija in kulturni center B32

Čeprav se Galerija B32 nahaja na Gárdonyijevem trgu za istoimenskim parkom, jo je z druge strani ulice Bartók Béla út zlahka opaziti zaradi ikoničnega modrega polkroga pri vhodu. Prizorišče, ki je lani praznovalo deseto obletnico, ni naključje neizogiben skupnostni prostor za tiste, ki so žejni kulture, saj poleg visokokakovostnih sodobnih razstav tukaj zainteresirane čakajo tudi gledališke in glasbene predstave – čeprav je za obisk le-teh potreben nakup minimalne vstopnice, za razliko od brezplačnih razstav.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 32.

Resident Art

Preprosto je nemogoče mimo ogromnih izložb Resident Art, ki se nahajajo v bližini krožišča Móricz Zsigmond, ne da bi pokukali – zato pridite in obiščite ta kraj na seznamu želja madžarskega sodobnega umetniškega življenja in umetniške trgovine! Skupinsko razstavo Vzvratno ogledalo – Visszetekintés si lahko ogledate do 31. avgusta, potem ko sporočite svojo namero o sodelovanju po elektronski pošti na naslov hello@residentart.com. Galerijo obiščite tudi, če želite poglobiti svoje znanje o sodobni umetnosti, saj se lahko od septembra do decembra udeležite 12-urnega uvodnega tečaja, ki ga vodi umetnostni zgodovinar János Schneller.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 39.

Galerija in kavarna Arnoldo

Eden od Bartókovih skritih biserov je Arnoldo in velika napaka bi bila, če bi se sprehodili mimo tega majhnega umetniškega prostora, ne da bi pogledali vanj. Galerijo, ki je poklon Grossu Arnoldu, znanemu po svojih jedkanicah in značilnem, pastelno obarvanem pravljičnem svetu, je leta 2014 odprl umetnik sam, stalna razstava pa od takrat ohranja spomin na slikarja. Slike lahko občudujete na kraju samem s skodelico kave v roki, vredni pa so tudi poskusiti domače brownije in umetniške bonbone, ki so na voljo v škatlah, okrašenih z umetnikovimi grafikami.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 46.

Avtistično umetnost

Ko se približate trgu Kosztolányi, nasproti jezera Feneketlen, boste našli Bartókovo najbolj edinstveno galerijo, prostorne, svetle sobe avtistične umetnosti. Kot že ime pove, lahko v tej galeriji občudujete dela ne profesionalnih umetnikov, temveč mladih, ki živijo z avtizmom. In če se odločite za nakup, ne pozabite, da s to odločitvijo ne boste le bogatejši za edinstven predmet, ampak boste s svojim denarjem podprli tudi kraj, ki zapolnjuje vrzel in dober namen!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 76.

Kornél

Po polnem dnevu kulture zagotovo ne škodi, če se osvežite z okusno skodelico posebne kave in seveda še več umetnosti, zato bomo naše kulturno potovanje zaključili na trgu Kosztolányi Dezső, v odmaknjeni kulturni kavarni Feneketlen-tó. Čeprav je Kornél znan predvsem kot kavarna, lahko v prostoru za goste najdete čudovite grafike, dodatke in razglednice, ki jih lahko tudi kupite po zelo ugodni ceni. Naslednja razstava vajencev slikarske delavnice bo v tem prizorišču potekala od 12. avgusta.

1113 Budimpešta, Kosztolányi Dezső trg 4.