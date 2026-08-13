Spominski park Velika nižina hrani tisočletne zaklade in skrivnosti, le na dosegu roke od Szegeda.

Ópusztaszerja ljubiteljem zgodovine zagotovo ni treba posebej predstavljati, a eno najpomembnejših zgodovinskih spominskih območij na Madžarskem je vredno obiskati tudi tisti, ki iščejo nenavadno destinacijo za svoje naslednje potovanje.

Naselje v županiji Csongrád-Csanád si je mesto v zgodovinskih knjigah zagotovilo pred več kot tisočletjem: osvajalski Madžari so tukaj imeli svojo prvo veliko skupščino, zato ga imamo za simbolno središče madžarske državnosti.

Narodni zgodovinski spominski park Ópusztaszer na 55 hektarjih, le 30 kilometrov od Szegeda, obeležuje ta pomemben dogodek in preteklost regije z množico dogodivščin in zanimivosti za vso družino.

Na spominskem območju si lahko ogledate eno najbolj znanih del madžarskega slikarstva, Fesztyjevo panoramo. Delo Árpáda Fesztyja Prihod Madžarov je nastalo ob tisočletnici madžarske osvojitve, zahvaljujoč ogromnemu, krožnemu platnu pa se lahko počutimo, kot da bi bili sami udeleženci dogodka.

Spomin na madžarsko osvojitev ohranjata tudi Árpádov spomenik in Nomadski park, ki je namenjen predstavitvi življenjskega sloga naših prednikov z jurtami, pohištvom, orožjem in drugim orodjem.

Ruševine samostana iz obdobja Árpádovcev nas popeljejo nazaj v 11. stoletje, muzej na prostem Narodnega zgodovinskega spominskega parka Ópusztaszer pa razkriva svet vasi na Veliki nižini iz 19. in 20. stoletja: kmečke hiše iz tistega obdobja, kmetijska poslopja, mlin na veter, cerkev in celo nekdanja trgovina z živili ponujajo pristno doživetje.

Ribiška koča Mártély in Hiša čuvaja jezu Tisza prav tako obeležujeta ljudske obrti in življenjski slog ljudi ob reki Tisi – slednja pripoveduje zgodbo o zaščiti pred poplavami in veliki poplavi v Szegedu leta 1879.

Vse to je le delček številnih znamenitosti, ki čakajo obiskovalce v Narodnem zgodovinskem spominskem parku Ópusztaszer – na primer, madžarska zgodovina oživi v centru za obiskovalce s 3D-projekcijo. Ogledati si je vredno tudi trenutni program, do katerega lahko dostopate na spletni strani parka s klikom tukaj.

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