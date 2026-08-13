Prva madžarska gozdna šola čaka otroke s prenovljenimi nastanitvami in aktivnostmi na prostem

Celovit razvoj namestitvenih prostorov gozdarske šole Madas László, ki se nahaja na hribu Mogyoró v Višegradu, je končan, zato od julija naprej otroke, ki jih zanima narava, in njihove družine čakajo prenovljeni notranji prostori in aktivnosti na prostem.

Gozdarska šola Madas László je ključna lokacija za madžarsko okoljsko vzgojo, ki že od svojega začetka zastopa stališče, da je treba naravo otrokom predstaviti ne le kot učno gradivo, temveč tudi kot neposredno izkušnjo.

Vendar pa je gozdna šola, ustanovljena leta 1988, resnično potrebovala prenovo, da bi lahko svojih približno osem tisoč obiskovalcev letno sprejela na način, vreden ugleda ustanove – ta dolgo pričakovani razvoj je zdaj uresničen po zaslugi gozdnega parka Pilis in razvojnega centra Aktív Hungary.

Med naložbo sta bila prenovljena tako zunanje kot notranje okolje šole. Deset dvonadstropnih lesenih hiš je dobilo popolno notranjo prepleskavo in nova tla, dostopne pa so bile tudi kopalnice. Posodobljeni so bili tudi namestitveni prostori: k udobju gostov v prihodnosti bodo prispevali tudi nova posteljnina, zaščitne prevleke za vzmetnice, hladilniki, police za shranjevanje, čistila in svetilke na sončno energijo.

Prenovljena je bila tudi osrednja skupnostna stavba, Bučna hiša: obnovljeni so bili poškodovani deli strešne konstrukcije, stavba je bila pobarvana in nameščen je bil kamin na pelete, ki se napolni z vodo in izkorišča obnovljivo energijo.

Stavba je bila obogatena tudi s pokritim zunanjim paviljonom za zaposlovanje, ki spominja na svet Imreja Makovecza in zagotavlja prostor za programe tudi v slabem vremenu, uporablja pa se lahko tudi kot skupnostna jedilnica. Več informacij o gozdni šoli najdete na spletni strani Pilisi Parkdő, kjer kliknete tukaj.