Osupljiv razgled na Blatna vrata pričara obmorsko vzdušje

Ob Blatnem jezeru je lahko dostopna, a posebna izletniška točka, s katere je panorama vsekakor vredna občudovanja.

Ob Blatnem jezeru so kraji, ki zahtevajo dolg pohod, in drugi, kjer se čudovit razgled odpre pred našimi očmi že po nekaj minutah hoje. Razgledna točka Panorama na visoki obali Balatonvilágos je ena slednjih: čeprav njeno ime nakazuje na razgledno točko, Blatnega jezera ne morete občudovati z vrha stolpa.

Z roba več kot 40 metrov visoke puhličaste stene se vzhodna kotlina jezera razprostira v vsej svoji lepoti, v jasnih dneh pa lahko odkrijete celo obrise polotoka Tihany.

Lokacija, pogovorno znana kot Visoka obala Aliga, je sama po sebi posebna naravna tvorba. Za strmo obalo, ki se je razvila danes, se lahko zahvalimo tisočletnemu delu vetra. Vredno ga je obiskati ne le zaradi panorame, ampak tudi zato, ker tukaj najdete eno najpomembnejših geoloških vrednot Blatnega jezera.

Ni naključje, da je ta razgled navdihoval umetnike. Slikar István Csók, ki je ustvarjal na tem območju, je bil tako navezan na to pokrajino, da danes sprehajališče, ki vodi do razglednega stolpa, nosi njegovo ime.

Spreminjajoče se luči in razgled z visokega brega že več kot stoletje privabljajo tiste, ki želijo ujeti ali opazovati to pokrajino. Tik ob njej poteka tudi kolesarska pot ob Blatnem jezeru, park pa ponuja klopi za počitek in bel lesen most z legendami.

Do najdišča lahko iz Budimpešte pridete z avtomobilom v slabi uri, z vlakom pa lahko pridete z železniško postajo Déli. Od železniške postaje do visokega brega je približno dvajset minut hoje.

Razgledna točka Panorama je nepozabna prav zato, ker ne poskuša biti več kot to, kar je: naravna razgledna točka, s katere Blatno jezero pokaže povsem drugačen obraz. Ko se boste naslednjič odpravili proti Blatnemu jezeru, se splača vključiti ta kratek ovinek – prav tam bi lahko bila posneta vaša najljubša fotografija Blatnega jezera.

Ob Blatnem jezeru je lahko dostopna, a posebna izletniška točka, s katere je panorama vsekakor vredna občudovanja.

Ob Blatnem jezeru so kraji, ki zahtevajo dolg pohod, in drugi, kjer se čudovit razgled odpre pred našimi očmi že po nekaj minutah hoje. Razgledna točka Panorama na visoki obali Balatonvilágos je ena slednjih: čeprav njeno ime nakazuje na razgledno točko, Blatnega jezera ne morete občudovati z vrha stolpa.

Z roba več kot 40 metrov visoke puhličaste stene se vzhodna kotlina jezera razprostira v vsej svoji lepoti, v jasnih dneh pa lahko odkrijete celo obrise polotoka Tihany.

Lokacija, pogovorno znana kot Visoka obala Aliga, je sama po sebi posebna naravna tvorba. Za strmo obalo, ki se je razvila danes, se lahko zahvalimo tisočletnemu delu vetra. Vredno ga je obiskati ne le zaradi panorame, ampak tudi zato, ker tukaj najdete eno najpomembnejših geoloških vrednot Blatnega jezera.

Ni naključje, da je ta razgled navdihoval umetnike. Slikar István Csók, ki je ustvarjal na tem območju, je bil tako navezan na to pokrajino, da danes sprehajališče, ki vodi do razglednega stolpa, nosi njegovo ime.

Spreminjajoče se luči in razgled z visokega brega že več kot stoletje privabljajo tiste, ki želijo ujeti ali opazovati to pokrajino. Tik ob njej poteka tudi kolesarska pot ob Blatnem jezeru, park pa ponuja klopi za počitek in bel lesen most z legendami.

Do najdišča lahko iz Budimpešte pridete z avtomobilom v slabi uri, z vlakom pa lahko pridete z železniško postajo Déli. Od železniške postaje do visokega brega je približno dvajset minut hoje.

Razgledna točka Panorama je nepozabna prav zato, ker ne poskuša biti več kot to, kar je: naravna razgledna točka, s katere Blatno jezero pokaže povsem drugačen obraz. Ko se boste naslednjič odpravili proti Blatnemu jezeru, se splača vključiti ta kratek ovinek – prav tam bi lahko bila posneta vaša najljubša fotografija Blatnega jezera.