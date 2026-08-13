Najnovejši pustolovski hotel v državi čaka družine z majhnimi otroki z dogodivščinami blizu narave

Pred odprtjem smo si lahko ogledali najnovejšo trdnjavo družinskega turizma, družinsko pustolovsko posestvo Zichy, ki se razprostira na približno 12 hektarjih. Že zdaj vam lahko povemo, da vsak kotiček hotela, prenovljenega z 2 milijardi forintov, izključno iz lastnih sredstev, razkriva raven premišljenosti in ozaveščenosti, ki vam bo navdušila.

Ne tako dolgo nazaj je bilo naselje Bikács v okrožju Tolna obogateno z visokokakovostno nastanitvijo, saj se je sredi julija odprlo družinsko pustolovsko posestvo Zichy. Hotel, ki ga je leta 2016 prevzela skupina Eventrend in je prej deloval kot hotel Zichy Park, se je zaprl leta 2022, zdaj pa je bil prenovljen kot družinski wellness raj v okviru popolne spremembe koncepta, kjer so v središču pozornosti skupna doživetja, sprostitev blizu narave in otroci.

Kot je povedal Zoltán Kőrössy, ustanovni solastnik Eventgroup, je posebnost kraja otrokom in dojenčkom prijazen pristop – skorajda še nismo videli štirizvezdičnega wellness hotela v tej kategoriji.

Seveda smo bili zelo radovedni, kako bo videti posestvo, prenovljeno za 2 milijardi forintov brez državne podpore – vendar je morda brez pretiravanja mogoče reči, da nismo pričakovali tako kompleksne izkušnje.

Solastnika skupine Eventrend, Zoltán Kőrössy in Gábor Nagy, sta poudarila, da ima vsaka soba in skupni prostor edinstveno dekoracijo, oblikovalske elemente, ustvarjene posebej za Zichyja, ki dajejo prostoru takšno raven podrobnosti, da smo v več kot enem primeru majhno podrobnost opazili šele drugi dan.

Notranjost 48 sob hotela s 161 posteljami je bila navdihnjena s petimi avtohtonimi cvetlicami, zato so gostje lahko bivali tudi v namestitvi s tematiko sončnic, plavic ali kamilic. Vsaka soba ima tudi svoj živalski grb, da se malčki lažje znajdejo v neskončnem labirintu hodnikov.

Otrokom prijazna poudarek je očiten tudi v restavraciji: pulti so do vrha polni znanih madžarskih okusov, seveda pa so upoštevali tudi prehranske občutljivosti. Zahvaljujoč bifeju si otroci lahko za svoje krožnike izberejo, kolikor želijo, zato jedilnik ne bo razočaral niti najbolj izbirčnih gostov.

Najmlajšim gostom so na voljo tudi jedilni pribor in sklede, primerni za dojenčke, ter otroški stolček – medtem ko je slednji obvezen element večine restavracij, doslej nismo videli veliko primerov prvega.

Doživetja za vse starosti

Prostrano posestvo, ki obdaja hotel, igra vsaj tako pomembno vlogo kot hotel sam. Na 12 hektarjev velikem dvorišču je igrišče za otroke in odrasle, jahalni hlev, živalski vrt za božanje živali in številne interaktivne igre, ki čakajo na odkrivanje, kar zagotavlja, da malčki ne preživljajo časa pred zaslonom.

Zoltán Kőrössy je dodal, da smo se v današnjem svetu oddaljili od narave, zato je še posebej pomembno, da otroke naučimo ljubiti živi svet.

Seveda slabo vreme ne more biti ovira za zabavo na pustolovski kmetiji, saj notranje igralnice, namizni nogomet in biljard, ustvarjalne dejavnosti, mini disko in filmske projekcije zagotavljajo brezmejno zabavo. Gábor Kusnyár, partner in vodja holdinga Eventrend Group, je poudaril, da na policah ni prostora za poceni plastične igrače, saj se lahko malčki do mile volje igrajo z ročno izdelanimi lesenimi igračami iz Kapolcsa.

Če vse to še ne bi bilo dovolj, so na posestvu vsak dan organizirani programi za otroke, starejše od 3 let, pod nadzorom animatorjev, tako da si lahko tudi starši nemoteno napolnijo baterije.

Vendar pa je največja zvezda posestva verjetno Bori Bari, maskota hotela, ki se pojavlja povsod v podobi kraja, od kljuk na vratih in informacijskih tabel do igrač, z njim pa se lahko celo fotografirate v obliki velikanskega pliša.

Vendar radovedna ovčka ni le ljubek motiv: Krisztina Gyebnár, ustvarjalka figurice, je povedala, da se lahko z Bori Bari najmlajši otroci približajo osnovam varstva živali in okolja, hkrati pa na igriv način spoznavajo zaklade naše divjine.

Skrb za vso družino

Med prenovo so razširili tudi spa: skoraj 650 kvadratnih metrov velik wellness prostor z zunanjimi in notranjimi pustolovskimi bazeni, jacuzzi, savnami, solno sobo in prostornimi sončnimi terasami zagotavlja sprostitev za vse starosti.

Seveda je tu tudi čarobni pravljični svet kraja: malčki se lahko zabavajo v bazenu Bori Bari, notranji prostor, okrašen z velikanskimi kačjimi pastirji in lokvanji, pa bo očaral vse.

Nešteto iger in doživetij zasenči vitrina prve pomoči, postavljena v preddverju, kjer najdete vse od zobnih ščetk do plavalnih obročev in očal do različnih zdravil, zato vaše počitnice ne bodo zasenčene, če boste doma pustili nekaj majhnih stvari.

Ko smo že ravno pri zdravilih: otroci s hudimi alergijami in njihovi starši se v hotelu počutijo popolnoma varne. Lahko se počutijo sami, saj je hotel seveda pomislil tudi na Epipen.

Iz teh majhnih, a zelo pomembnih podrobnosti je razvidno, da oznaka »prijazno otrokom« v primeru Zichy Family Adventure Estate ni le slogan, temveč zavestna premišljenost, načrtovanje in resnična pomoč tistim, ki prihajajo z malčki, da se lahko vsi resnično sprostijo.

O skupini Eventrend

Zichy Family Adventure Estate je v lasti in pod upravljanjem skupine Eventrend, ki ima več kot tri desetletja izkušenj. Kot eden najvplivnejših akterjev na madžarskem trgu gostinstva, kulture in organizacije dogodkov združuje približno 35 projektov in zaposluje 1300 zaposlenih. Portfelj skupine vključuje ikonična prizorišča, kot so restavracija Gundel, kavarna New York, kavarna Centrál, Spoon, ter gostinske storitve Müpa in Groupama Aréna. Poleg tega skupina Eventrend zagotavlja vrhunsko kakovost in dolgoročno ustvarjanje vrednosti s prodajo in upravljanjem skoraj 100 edinstvenih prireditvenih sob na približno 30 prizoriščih v Budimpešti.

Družinsko pustolovsko posestvo Zichy

7043 Bikács-Kistápé Liget