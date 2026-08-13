12 čarobnih igrišč ob Blatnem jezeru, kjer se lahko mladi in stari napolnijo z energijo med počitnicami

Na počitnicah ob Blatnem jezeru je vedno dobro imeti odlično restavracijo, dobro plažo in izletniško destinacijo, ki bo zaposlila mlade in stare, prav tako pa je pomembno, da imajo tisti, ki prihajajo z majhnimi otroki, pri roki odlično igrišče, kjer posebne in tematske igre zagotavljajo brezmejno sprostitev.

Pustolovski park Vizek háza, Zamárdi

Svoja vrata je odprl leta 2022 in od takrat priljubljen izobraževalno-zabaviščni kompleks na meji med Siófokom in Zamárdijem obdaja neomajno navdušenje in radovednost. V pustolovskem parku Transdanubijske regionalne vodovodne družbe vas čakajo različne dogodivščine: na voljo je vodno igrišče za samouničevalno sprostitev, na učni poti za bose hoje in v razstavnem salonu, opremljenem s kotičkom za eksperimente in modelno mizo, pa je prostor za interaktivno učenje. In dejstvo, da lahko otroci v parku celo zgradijo vodovod, je res le pika na i.

8621 Siófok, Vadkacsa utca

Madžarsko igrišče Tenger Mesekert, Balatonboglár

Polovica prestolnice je navdušena nad čudovitimi igrišči Boldizsár Kő v Budimpešti, a na srečo lahko takšen čarobni kraj najdete tudi ob Blatnem jezeru. Madžarsko igrišče Tenger Mesekert je našlo svoj dom na območju brezplačne plaže Platán v Balatonboglárju in vodi malčke skozi morje legend, ki obdajajo Blatno jezero. Če nas poslušate, si pred, po ali med čofotanjem na brezplačni plaži vzemite nekaj časa za raziskovanje edinstvenega igrišča.

8630 Balatonboglár, Szent István tér 4.

Igrišče Rézsűs, Veszprém

Tudi med potovanjem v Veszprém se vam ni treba odpovedati izkušnji brezmejnega igranja! Nedaleč od gradu, ob sprehajalni poti Samostani in vrtovi, igrišče Rézsűs čaka tako mlade kot stare z odličnimi igrami. Zahvaljujoč peskovniku, gugalnicam in številnim drugim igram, namenjenim najmlajšim, bo čas, preživet v igri, kar hitro minil, notranji tobogan, vrvni park in igralni grad pa bodo starejšim pomagali sprostiti odvečno energijo, ki se je nabrala med počitnicami.

8200 Veszprém, Céhház utca 4.

Igrišče afriške savane v živalskem vrtu Veszprém

Igrišče afriške savane je leta 2018 odprlo svoja vrata obiskovalcem parka na območju živalskega vrta Veszprém. Pustolovski park, ki se razprostira na skoraj 1 hektarju površine, ima približno 25 različnih igralnih elementov, od visečih mrež, gugalnic, plezalnih okvirjev in hišic na drevesih baobab do safari terenskih vozil. Poleg igre brez oblakov igrišče ponuja priložnost za raziskovanje peščenih sipin in spoznavanje edinstvenih, eksotičnih prebivalcev Afrike.

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.

Igrišče Hej, ribiči!, Tihany

Igrišče, ki se nahaja na hribu Visszhang v Tihanyju in ne obljublja kar kakšnega spektakla, obuja ribiški svet preteklosti ob Blatnem jezeru. V parku z imenom Hej, ribiči! vam bodo edinstveno izdelane, lepo in okusno izdelane lesene igrače, lesena ladja, ki čaka na osvojitev, vrvni park, ki privablja male ribiče, in plezalna mreža pomagali, da se sprostite v brezoblačnem vremenu ob Blatnem jezeru.

8237 Tihany, Alsóóvári utca 1.

Igrišče na ulici Hunyadi, Gyenesdiás

Igrišče na ulici Hunyadi, eno večjih igrišč v Gyenesdiásu, se nahaja v središču vasi. Tako kot igrišče Hej, ribiči! V primeru igrišča se lahko za ta otroški raj zahvalimo tudi delu delavnice Ilona-malom, zato tudi tukaj ne bo manjkalo unikatno izdelanih in lepo realiziranih igrač. Med igračami boste našli tobogan, zelo priljubljeno vrvno plezalno ogrodje, ležečo gugalnico, pa celo plazeči tunel!

8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.

Igrišče Toboz, Balatonfenyves

Igrišče Toboz v Balatonfenyvesu je resnično posebno, saj se ne morete vsak dan igrati na takšnem mestu, zato ga je vredno obiskati med počitnicami ob Blatnem jezeru. Dostop je enostaven, saj se nahaja na območju osrednje brezplačne plaže, tako da lahko igro združite z guganjem. Kot že ime pove, se otroci lahko igrajo v velikanskih storžih, ki so povezani z različnimi tobogani, tuneli in vrvnimi plezalnimi ogrodjemi. Seveda pa ta čudovita lokacija hvali tudi delo delavnice Ilona-malom.

8646 Balatonfenyves, Balaton-part utca 9-10.

Igrišče Napfény Strand és Kemping, Révfülöp

Če preživljate počitnice in oddih v Révfülöpu in iščete kakovostno igrišče, se odpravite proti Napfény Strand és Kemping. Delno brez ovir, moderno in posodobljeno igrišče v okolici pomaga malčkom, da se sprostijo in si napolnijo z energijo med gibanjem, igro in igranjem v pesku.

8253 Révfülöp, Halász utca 5.

Igrišče Ezüstpart, Siófok

Igrišče Ezüstpart v Siófoku čaka otroke in njihove starše, ki se želijo igrati tik ob obali Blatnega jezera. Voda je neločljivo povezana s temo igrišča, njegov osrednji element je potapljajoča se ladja, ki jo je na obalo odnesel muhast veter. Ladja služi kot igralni grad in skoraj samoumevno je, da se otroci tukaj pod metlo lahko preoblečejo v pirate in mornarje. Igrišče se nahaja v vzhodnem deluZa najmlajše je bilo ustvarjeno ločeno igrišče, da lahko vsi starosti uživajo v igralnih možnostih, ki jih ponuja prostor.

8600 Siófok, Egressy Gábor utca 10.

Igrišče »Balaton, zadnji velikan«, Keszthely

Igrišče z imenom »Balaton, zadnji velikan« je bilo odprto pred Muzejem Balatona v Keszthelyju leta 2023. Vendar pa ni posebno le ime igrišča, temveč tudi njegova tema, saj se ukvarja z zgodovino nastanka jezera. Pustolovsko igrišče, opremljeno s sodobnimi igračami, ima med drugim gugalnice v obliki pajkove mreže, tobogane in gradove za polnjenje baterij. To je odličen program, ki ga lahko združite z obiskom Muzeja Balatona, igrišče pa si lahko ogledate tudi ločeno in brezplačno.

8360 Keszthely, Múzeum utca 2.

Arboretum Folly, Badacsonyörs

Škoda bi bilo zamuditi Arboretum Folly v Badacsonyörsu, če ste na Blatno jezero prispeli z majhnimi otroki, saj igralni elementi v arboretumu ponujajo odlično sprostitev za otroke. V edinstvenem okolju v rajskem vrtu Blatnega jezera leseno igrišče z elementi pustolovščin, velikanskimi gugalnicami, vrvnim tunelom, veveričjim kolesom, vrvnim parkom in velikanskimi tobogani zagotavlja nepozabno vzdušje. Poleg igrišča družine z majhnimi otroki čakajo tudi Pravljična pot, igra zbiranja znamk in detektivska pustolovščina.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.

Tematsko igrišče v dvorcu Szántódpuszta, Szántód

Dvorec na južnem bregu, ki je bil pred nekaj leti ponovno prerojen, ponuja tudi odlično priložnost za majhno pustolovščino na igrišču. Dvorec Szántódpuszta ponuja številna doživetja tako v zaprtih prostorih kot na prostem, njegove zunanje atrakcije pa bogati tudi tematsko igrišče. Igrišče Rostalika je večinoma izdelano iz naravnih materialov, z lesenim plezalnim okvirjem, tunelom, toboganom, peskovnikom in celo Kneippovo potjo, ki ponuja vesele in zabavne trenutke.

8622 Szántód, Szántód puszta