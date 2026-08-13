6 poletnih knjig, ki jih morate imeti in si zaslužijo mesto v vaši torbi za na plažo

Krema za sončenje, prigrizki in dobra knjiga – to je vse, kar potrebujete za popolno popoldne v vročih dneh. Če še vedno iščete knjigo za naslednje poletno branje, je tukaj šest odličnih novih knjig, ki so odlične za sproščanje ob vodi ali celo doma.

Charles Frazier: Nočni gozd

Tokrat vas Charles Frazier, avtor knjig Cold Mountain in The Trailblazers, popelje v Severno Karolino v šestdesetih letih prejšnjega stoletja – s svojim značilnim humorjem, ostrimi dialogi, realizmom in virtuoznostjo, ki prežemajo njegove zgodbe. Čeprav strani Nočnega gozda šepetajo o ljubezni, ni pomanjkanja napetih situacij: Luceina samozavestna samota se nenadoma konča, ko prideta dva otroka njene sestre, ona pa mora vzgajati travmatizirana malčka. Dogodki dobijo nepričakovan preobrat in od takrat naprej dom protagonistke nosi tako upanje kot smrtonosno grožnjo … In bralcu ne bo dolgčas niti za minuto!

Dávid Molnár: Italijanske babice se ne motijo

Vsi se strinjajo o eni stvari: nihče ne pozna kuhanja bolje kot italijanska babica. Dávid Molnár, čigar ime se madžarskim gastronomom verjetno sliši znano, je zdaj njihove specialitete, torej najljubše jedi mediteranske kuhinje, preučil skozi prizmo gastronomije in kemije. »Italijanske babice se ne motijo« ni kuharska knjiga v klasičnem smislu, temveč vznemirljivo potovanje okusov, med katerim se razkrije tudi, zakaj je treba česen pustiti počivati, kaj se zgodi, ko rižoto premešamo, in kako sicilijanska babica ve vse, kar je znanost odkrila šele v zadnjih desetletjih? Zagotovo boste ne le vzljubili, ampak tudi razumeli italijansko kuhinjo!

Mark Ronson: Ljudje noči

Mark Ronson je bil vedno blizu svetu nočnega življenja, starši pa so ga že kot otroka seznanili s kulturo zabav. Nato je prispel v New York City in ga je popolnoma prevzela DJ-ing, žuranje in hip-hop scena. Družil se je z ikonami, kot so Lady Gaga, Adele, Bruno Mars in Dua Lipa, zato so vsi v mestu, ki nikoli ne spi, postopoma spoznali njegovo ime. Zdaj je čutil, da je prišel čas, da pokuka v zakulisje in pokaže glamur, ki je bil značilen za Veliko jabolko v 90. letih – tukaj je »Ljudje noči«, ki ga je napisal DJ!

Leonóra Mörk: Srebrno-progasti oblaki

Vsak oblak ima srebrno podlogo, torej »vsak oblak ima srebrno podlogo«. Na straneh »Srebrno-krilati oblaki« se vsaka zgodba vrača k tej večni resnici in dokazuje, da lahko običajni dogodki včasih postanejo precej izjemni. S svojo subtilno ironijo, a natančnimi opažanji Leonóra Mörk tudi tokrat ne ponuja že pripravljenih odgovorov, temveč pokaže, kako lahko na videz nepomemben trenutek postane nadpovprečen – srečanje z divjo raco, pekač sveže pečenih kolačkov ali celo le zapuščena misel.

Dr. Jason Fung: Skrivnost lakote

Dr. Jason Fung je že prej pomagal tisočim s svojo knjigo Skrivnost debelosti, v novi knjigi pa razkriva tri sile, zaradi katerih jemo, družabna bitja. Svetovno znani nefrolog verjame, da je vse odvisno od občutka lakote in da se moramo za dosego trajnega uspeha lotiti vprašanja izgube teže na povsem nov način. Skrivnost lakote vam s tremi zlatimi pravili in petdesetimi praktičnimi nasveti pomaga nadzorovati vašo težo: nauči vas, kako prekiniti cikel čustvenega prehranjevanja, upočasniti prebavo in se upreti družbenemu pritisku, ki vas nenehno spodbuja k prehranjevanju, tudi če želite shujšati.

Ákos Dudich: Rammstein – Circus Germanicus

Oboževalci skupine Rammstein, pozor: ko boste naslednjič obiskali knjigarno, ne pozabite vzeti tega stripa s police! Ákos Dudich, ki ni daleč od časopisnih člankov z glasbeno tematiko, ga je prenesel na papir, njegov soustvarjalec Ferenc Metz pa je zgodbo skupine vizualno oživil. Circus Germanicus premika meje in na kar 71 črno-belih straneh – v 16-krožni različici, saj govori o Rammsteinu – na površje prinaša vse oblike samoironije.