Edinstven viseči most v gorovju Zemplén ponuja dih jemajoč razgled

Edinstven viseči most, zgrajen kot del pustolovskega parka Zemplén, ni le najdaljši viseči most za pešce na Madžarskem, temveč tudi eden najdaljših na svetu. Sprehod po njem vam bo zagotovo ponudil dih jemajočo panoramo okoliške pokrajine.

Že po nekaj korakih na mostu nacionalne integracije se boste počutili, kot da hodite po zraku. Most, ki je bil odprt leta 2024, s svojo 723 metrov dolgo jekleno konstrukcijo se dviga 84 metrov nad globoko dolino. Ko se sprehodite po mostu, se vam bo zato odprl osupljiv razgled v skoraj vse smeri. Na eni strani se v daljavi razprostirajo gozdnate verige gorovja Zemplén, v daljavi pa se razprostirajo zelene krošnje dreves slikovite doline Májuskút.

V jasnih dneh se na obzorju jasno vidi mesto Sátoraljaújhely in okoliška naselja. Na nekaterih delih steklena tla ponujajo pogled v globino.

Ime mostu ni naključno: Nacionalni most dediščine simbolizira enotnost Madžarov Karpatske kotline. Povezava obeh gora hkrati simbolizira fizično in simbolno povezavo s posebne perspektive pokrajine Zemplén.

Do Sátoraljaújhelyja lahko iz Budimpešte pridete z avtomobilom v približno 3 urah, če pa bi raje uporabili javni prevoz, se lahko tja pripeljete z direktnimi linijami InterCity. Most se razteza med dvema gorskima vrhovoma, Szár-hegyjem in Várhegyjem, do katerih lahko pridete z vzpenjačo ali peš.

Če ste v bližini, si je vredno vzeti čas in obiskati še druge znamenitosti pustolovskega parka Zemplén. Lahko preizkusite sedežnice, gondolo, bob stezo ali eno najdaljših ziplineov v državi. Tako lahko celodnevni izlet preprosto zapolnite z doživetji. Ne glede na to, ali vas privlači razgled ali pustolovščina, je viseči most Sátoraljaújhely vsekakor kraj, ki ga je vredno doživeti vsaj enkrat.