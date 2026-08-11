Našli smo čisto nov svetlobni park v Budimpešti na presenetljivi lokaciji

Budimpešta je prava citadela svetlobne umetnosti, od 17. julija 2026 pa je njeno bleščečo paleto obogatil nov svetlobni park, in to ne kar kjerkoli: na otoku Óbudai! Bili smo med prvimi, ki smo odkrili Aura Bay, in moramo reči, da se bo na to izkušnjo vrnila vsa družina. (x)

Zbudimo se v mračen dan, a kmalu spoznamo: ni boljšega časa za raziskovanje vsakega kotička Aura Bay, ovitega v neonsko svetlobo.

Aura Bay, ki ga je kot del projekta Óbudai Island realiziralo podjetje MultiKulti Zrt., je ena najbolj edinstvenih poglobljenih svetlobnih doživetij v zaprtih prostorih in na prostem na Madžarskem in obiskovalce očara že od prvega trenutka. Ideja za projekt se je porodila kot skupna vizija Krisztiána Stiasznija, ustanovitelja Vectorline Kft., in Krisztiána Kissa, vodje projekta MultiKulti Zrt., Óbudai-sziget, leta 2020, med pandemijo Covid-19. Njun skupni cilj je bil ustvariti edinstven prostor doživetij, ki ponuja nepozabno izkušnjo za vse starosti skozi presečišče svetlobe, umetnosti in sodobne tehnologije – jasno je bilo, da ga moramo odkriti tudi mi!

Skočimo torej z deske HÉV na trgu Szentlélek tér in po zapustitvi mostu H, ki vodi do Óbudai-szigeta, po nekaj minutah hoje zagledamo veličasten hangar, v katerem se nahaja Aura Bay. Ob pogledu na modro-vijolično stensko poslikavo in kip kita, ki varuje vhod, že slutimo, da nas tukaj čaka veliko več kot le povprečen svetlobni park. Počutimo se dobro: med potjo se domiselno potapljamo v morske globine!

Najprej piksli, ki skačejo po steni hodnika in lebdijo v izmeničnem poplavnem valu svetlobe, ujamejo našo domišljijo. Še se nismo niti zbudili, in ko smo zagledali vrata, se že sprašujemo: kakšna čudežna dežela bi se lahko skrivala v notranjosti?

Najmlajši član naše družbe že odpre prva vrata in v trenutku smo med koralami. Kot izvemo, na deset tisoč kvadratnih metrih Aura Baya družine čakata dve sobi z ogledali, trije razstavni prostori in tri interaktivne sobe – in to je odličen primer slednje kategorije, s stenami, ki zaznavajo gibanje, posebej ustvarjeno glasbo in spektaklom, ki prikliče svet vode.

Prostor poglobljene izkušnje ne bi bil popoln brez instalacije optičnih vlaken, ki je eden najbolj priljubljenih trendov v žanru. Podvodna tema se seveda pojavi tudi tukaj: medtem ko nas obdaja bleščeča, utripajoča zavesa, pogledamo navzgor in opazimo cikcakasto vijuganje meduz.

V naslednji sobi lahko občudujemo kristale in mikroskopske žuželke, ki jih oživi umetna inteligenca. Les je ponovno prevzel vodilno vlogo, osrednji element kreacije Lumenwood pa je bila šarenica. In čeprav se različne plasti – zahvaljujoč LED škatlicam – lesketajo v živahnih barvah, ima izkušnja popolnoma meditativen učinek, tako za mlade kot za stare.

Najboljše šele prihaja

Ne moremo spregledati izjemno ustvarjalne rešitve ustvarjalcev – Zsuzsanne Némethy, Krisztiána Stiasznija in Viktorja Vicseka – s katero so v notranjost zaliva Aura pretihotapili krape koi. Navdihnili so jih posebni reklamni napisi, priljubljeni na Japonskem, ki so jih prikazali kot sliko, ki prikazuje vodna bitja in mehurčke na otoku Óbudai.

Kati Katona in Ádám Bedzsula sta kot gostujoča oblikovalca sodelovala pri oživljanju zaliva Aura, Dj Mango pa je k visokemu standardu projekta prispeval edinstveno glasbo.

Kot smo že omenili, sta v zalivu Aura nastali dve zrcalni sobi – naj vam vnaprej povemo, da je bila ena od njiju ena najljubših sob otrok.

Najprej vstopimo v neverjetno velikega, okrašenega s svetlečimi nitmi – a nimamo pojma, kako velik je v resnici, saj neskončna zrcalna površina ustvarja optično iluzijo, kot da bi bil prostor neskončen.

Ko smo ujeli svojo podobo, ki se je večkrat odbijala pod našimi nogami in na stropu iz vseh kotov, in se navdušili nad bleščečimi svetlobnimi niti, imenovanimi Zrcalni dež, vstopimo v prej omenjenega velikega favorita.

»Vau, to je to« – in lahko bi še naštevali, kako navdušeni so bili malčki, ko so poleg svetlečih svetlobnih trakov in ogledal zagledali še velike krogle.

Odločili so se, da jih bodo imeli za ogromne krogle za kegljanje, medtem ko so se starejšim zdele bolj kot disko krogle – a gotovo je, da so na vse delovale futuristično. Improviziranih iger z žogo ni bilo lahko ustaviti, a na koncu je radovednost zmagala in pustolovščina se je nadaljevala v 360-stopinjski sobi svetlobnega parka.

To je zadnja, a nedvomno najbolj mistična atrakcija v zalivu Aura. Na platnu, ki prekriva stene, oživi 10-minutno animirano delo z naslovom »Kitove sanje«, ki krona vodno temo.

Usedli smo se na sedežno garnituro na sredini in se pustili, da nas čarobni svet morij še zadnjič posrka vase – in kot že tolikokrat med doživetjem smo tudi tokrat ostali odprtih ust.

Doživetje se tukaj še zdaleč ne konča, saj je zunaj po temi veliko kavarn. Lahko si spočijemo oči ob čudoviti stvaritvi.

Na tisoče svetlečih rož, sprehajalna piramida, Kristalni vrt, dve monumentalni LED glavi, interaktivna igra z žogo in velika mural Tamása Marosfalvija kronajo doživetje, o katerem se bomo zagotovo še dolgo pogovarjali. Ne oklevajte, bodite med prvimi, ki bodo odkrili Aura Bay!

Do lokacije se lahko pride peš preko mostu H, ob prihodu na Óbudai-sziget pa vam bodo pri iskanju pomagale table in oznake. Aura Bay sprejema obiskovalce od četrtka do ponedeljka, med 16.00 in 22.30, zadnji vstop pa je ob 21.30.

Aura Bay

1033 Budimpešta, Óbudai-sziget