6 osamljenih jezer s kristalno čisto vodo v naši državi za popoln poletni oddih

Če to poletje iščete bolj osamljeno sprostitev ob jezeru namesto ob Blatnem jezeru, je čas, da odkrijete najbolj očarljive jezerske kopeli na Madžarskem. Po vsej državi vas čakajo kristalno čista jezera, slikovita okolica in osvežilni pljusk.

Jezero Pécsi, Orfű

Jezero Pécsi, ki se nahaja ob vznožju gorovja Mecsek, največjega jezera v Orfűju, je pravo poletno zatočišče s kristalno čisto kraško vodo in slikovito okolico v najbolj vročih mesecih. Obdano z gozdnatimi griči, sta dve plaži, kjer je počasi poglabljajoča se peščena obala primerna za družine z majhnimi otroki, globlja voda pa za tiste, ki se želijo kopati. V parku je enostavno najti senčen kotiček za počitek, aktivno rekreacijo pa ponujajo odbojka na mivki, mini golf, nogometno igrišče, otroško igrišče in pedalini. Če postanete lačni, bodo za vašo osvežitev poskrbeli tudi okrepčevalnice in restavracija.

Jezero Arlói

Jezero Arlói je naravna posebnost, skrita med severnimi griči Bükka, ki ga je ustvaril plaz, tako kot jezero Gyilkos v Transilvaniji. Nenadoma poglobljeno, 8,5 hektarjev veliko jezero ne ponuja le osupljivega razgleda, temveč ponuja tudi smiselno sprostitev v nenavadnem okolju. Poleg plaže čakajo pohodniške poti, kampiranje, izposoja čolnov in pedalin, igrišča za nogomet in tenis ter ribolovna mesta tiste, ki iščejo mirno in naravi prijazno poletno rekreacijo.

Jezero Lak-völgyi, Bélapátfalva

Jezero Lak-völgyi v Bélapátfalvi, ki se nahaja v osrčju Bükka, 350 metrov nadmorske višine, je eno najvišje ležečih jezer na Madžarskem. 816 metrov visok Bél-kő se impresivno dviga iz smaragdno zelene vode in zagotavlja posebno kuliso za naravi prijazno sprostitev. Čeprav ni pozidane plaže, plavanje ni prepovedano, vendar je zaradi hitro poglabljajoče se vode vredno biti previden. Jezero je priljubljeno med pohodniki in ribiči, zato je vredno raziskovanje območja dopolniti z osvojitvijo vrha Bél-kő.

Jezero Hársas, Szentgotthárd

V osrčju narodnega parka Őrség, blizu Szentgotthárda, se skriva slikovito jezero Hársas, ki poleti s svojo nedotaknjeno naravo in mirnim vzdušjem vabi k čofotanju. Na južni obali jezera čaka brezplačna plaža tiste, ki se želijo kopati, medtem ko kopanje v preostalem delu jezera zaradi štorov, skritih v vodi, ni priporočljivo. Kristalno čista voda, mirna, gozdnata obala in učna pot okoli jezera skupaj naredijo ta skriti biser Őrséga resnično poseben.

Jezero Szálkai

Jezero Szálkai, eno najlepših naravnih bogastev okrožja Tolna, ponuja popolno zatočišče pred poletno vročino v objemu hribovja Szekszárd. Kristalno čista voda umetnega jezera, ki je nastalo z zajezitvijo potoka Lajvér, je za kopanje odprta od leta 1999, poleti pa vas vabi s prijetno temperaturo vode do 26 °C za osvežilno pljuskanje. Jezerska obala, obdana z zelenimi griči, je mirna in slikovita, zato jo je vredno obiskati ne le zaradi sončenja, temveč tudi zaradi bližine narave in panorame.

Jezero Bánki

Ime jezera Bánki se mnogim sliši znano zaradi priljubljenega festivala, a je tudi odlična destinacija za preostanek poletja, če iščete osvežilno sprostitev ob jezeru. Jezero z odlično kakovostjo vode pričakuje kopalce s peščenimi in travnatimi obalami, senčnimi počivališči in dobro vzdrževano plažo. Voda se ponekod hitro poglobi, ponekod doseže do 6-7 metrov, zato je vredno biti še posebej previden z majhnimi otroki. Plavanje je dovoljeno le na določenih delih obale, zato ne motite ribičev. In če ste se na obali dovolj sprostili, se splača prijetno sprehoditi okoli jezera in uživati v mirni, zeleni okolici.