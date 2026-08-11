6 fantastičnih festivalov po vsej državi, ki bodo zadnji poletni mesec naredili nepozaben

prememba kulise je bistvena za polnjenje baterij – še posebej, če imate na voljo le nekaj dni. Daleč od Budimpešte priporočamo domače destinacije, kjer bodo glasbena in kulturna doživetja vašo sprostitev naredila še bolj nepozabno.

Festival Ördögkatlan // na več lokacijah (4.–8. avgust 2026)

Kulturno življenje Južne Baranje bo oživelo med 4. in 8. avgustom, ko se bodo na različnih lokacijah v Beremendu, Kisharsányju, Nagyharsányju in Szársomlyóju ponovno zbrali priznani predstavniki gledališča, glasbe, literature in likovne umetnosti na festivalu Ördögkatlan. Kot vsako leto je tudi letos program izjemno raznolik: med častnima gostoma sta Krisztián Grecsó in Ildikó Enyedi, Visual Arts Ltd. tukaj prireja generalno vajo svoje nove produkcije, med festivalom Ördögkatlan pa si lahko ogledate tudi predstavitve več umetnikov SZFE in neodvisnih umetnikov.

Summerfest // Szigetszentmiklós (15.–20. avgust 2026)

Letni poletni dogodek v Szigetszentmiklósu, Mednarodni kulturni festival Summerfest, se začne 15. avgusta in traja do 20. avgusta. Letos dogodek vključuje tudi številne kulturne programe: organizirana bo razstava Hungarikum z naslovom A cifraszűr, projekcija v vrtnem kinu, vznemirljive glasbene produkcije – kot je koncert skupine Parno Graszt in Csík – 16. avgusta pa bosta občinstvo navdušila madžarska gala in plesna panorama. Med 16. in 19. avgustom se lahko brezplačno udeležite otroškega Summerfesta, 20. avgusta pa pripravljajo praznične programe in mednarodno gala prireditev.

Debrecenski cvetlični karneval (18.–23. avgust 2026)

Največja atrakcija Debrecenskega cvetličnega karnevala je nedvomno Štefanova parada vozov, okrašenih s tisoči cvetja. Vendar pa je pogled na impresivna, umetniškim delom podobna vozila le eden od mnogih razlogov, zakaj se splača obiskati Debrecen med 18. in 23. avgustom. Program spremljevalnih dogodkov bogatijo Noč klasike, Nočna vožnja, Otroški festival Galiba in Pivo ob jezeru, vsak dan pa je tudi nekaj koncertov, tako da dogodek ponuja popolno izkušnjo za vse starosti tako z gastronomskega kot kulturnega vidika.

Družinski dnevi v elektrarni // Várpalota (20.–22. avgust 2026)

Razstava Družinski dnevi v elektrarni, ki bo potekala v termoelektrarni Inota med 20. in 22. avgustom, bo dopolnjena z družinskimi dnevi. Poleg monumentalnih svetlobnih instalacij otroke in odrasle čakajo ustvarjalne delavnice in interaktivni programi: izdelujejo se svetlobne skulpture, tekstilni zmaji, keramika in nakit, barvitost programa pa bodo popestrili celo roboti in zvočni poskusi. Zaradi bližine Blatnega jezera je elektrarna popolno doživetje za konec dneva na plaži ali izletu, Pingrumba pa bo na posebni lokaciji poskrbela, da nihče ne bo ostal lačen.

Szegedovi mladinski dnevi (26.–29. avgust 2026)

Szegedovi mladinski dnevi imajo vsako leto plemenito nalogo, da svojim obiskovalcem podarijo najbolj nepozabne trenutke kot dostojen zaključek festivalske sezone. Na prijaznem podeželskem festivalu se na odru izmenjujejo najbolj priljubljeni in znani madžarski obrazi. Med 26. in 29. avgustom, v času Coca-Cola SZIN, so med neizogibnimi izvajalci festivalske sezone Majka, Azahriah, Pogány Induló, Carson Coma, Dzsúdló in Beton.Hofi, med tujimi predstavniki programa pa so Bastille, DJ Snake in Swae Lee.

Dan odprtih vrat v Szentendreju (28.–30. avgust 2026)

Tisočlični Szentendre bo poletje zaključil s tridnevnim festivalom. V okviru dogodka z naslovom Dan odprtih vrat v Szentendreju, ki v ospredje postavlja znane mestne umetnike, so ljubitelji umetnosti od 28. do 30. avgusta vabljeni na 165 programov na 40 lokacijah v središču mesta. Obiskovalci si lahko ogledajo zakulisje na odprtih delavnicah in celo preizkusijo svoje spretnosti v različnih delavnicah. Na voljo so tudi literarna branja in glasbeni programi, galerije pa so med festivalom odprte dlje.