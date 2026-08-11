5 razstav, ki jih ne smete zamuditi v Budimpešti v avgustu, zadnjem poletnem mesecu

Če bi radi poletno vročino zamenjali za malo kulturne stimulacije, imamo dobro novico: tudi avgusta vas čaka veliko vznemirljivih razstav.

Vitamin E // Galerija TOBE (do 28. avgusta 2026)

Skupna razstava Galerije TOBE in Oddelka za fotografijo Univerze za umetnost in oblikovanje Moholy-Nagy že petič predstavlja najnovejša dela mlade generacije fotografov. Vitamin E ni le vznemirljiv izbor, temveč tudi priložnost za študente, da se predstavijo v pravem galerijskem okolju. Razstava ponuja vpogled v raznolik svet sodobne fotografije: razstavljena dela reflektirajo vprašanja sedanjosti skozi osebne zgodbe, eksperimentalne perspektive in različne vizualne jezike. Razstava, ki si jo lahko ogledate brezplačno, predstavlja dela Bálinta Bagossyja, Zoi Dontasz, Szebasztiána Fehérja, Judit Gyuricza-Osváth, Fanni Helmli in Ádáma Zsirosa.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 36.

Za zaprtimi vrati. Prostori in geste diktature // Center za sodobno fotografijo Roberta Cape (do 30. avgusta 2026)

Kaj ostane od diktature, ko ljudi ni več, a prostori še vedno ohranjajo spomine na preteklost? Na to vprašanje išče odgovor šokantna razstava Centra Capa, ki predstavlja zapore, internacijske taborišča in sobe za zaslišanje komunistične diktature med letoma 1945 in 1963. Fotografije, sodobne instalacije, dokumentarci in sodobni predmeti spominjajo na lokacije, kjer je bila zapečatena usoda tisočev ljudi. Razstava je hkrati zgodovinska retrospektiva in vizualna izkušnja, ki spodbuja k razmišljanju, saj občutljivo opozarja, da lahko tudi zidovi ohranjajo spomine.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 8.

Vse, kar ni rešeno, bo izgubljeno // Madžarska narodna galerija (do 18. oktobra 2026)

Monumentalna instalacija Orsolye Nyíri se osredotoča na cikel ustvarjanja in človeškega življenja. Štiridelni slikarski cikel vodi obiskovalca od rojstva navdiha, skozi dvom in hrepenenje, do konca, hkrati pa ga opominja, da je vsako umetniško delo minljivo kot življenje samo. Dela, narejena z debelimi plastmi barve, in instalacija, podobna patchworku, poudarjajo fizični pomen izvirnega dela in izkušnjo osebnega sprejemanja v nasprotju s svetom digitalnih podob. Z zaprtjem razstave bo instalacija sama v tej obliki prenehala obstajati in tako ponudila edinstveno in neponovljivo izkušnjo.

1014 Budimpešta, Szent György tér 2.

Ujemanje večnosti // Muzej likovne umetnosti (do 1. novembra 2026)

Umetnost starega Egipta že stoletja fascinira svet, a le redko se nam ponudi priložnost videti ne le končne mojstrovine, temveč tudi ustvarjalni proces, ki stoji za njimi. Nova razstava v Muzeju likovne umetnosti počne prav to: poleg kipov, stel, reliefov in stenskih poslikav ponuja vpogled v delavnice egipčanskih mojstrov, kjer prikazuje tehnike in orodja, ki so bila uporabljena za ustvarjanje teh brezčasnih del. Razstavo, ki predstavlja približno 140 umetniških del, še bolj razburijo spektakularne digitalne rešitve in interaktivni elementi, kar obljublja trajno izkušnjo tako za ljubitelje zgodovine kot za družine.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 41.

Ameriške sanje – Madžari v Združenih državah Amerike 1776–2026 // Madžarski narodni muzej (do 31. januarja 2027)

Nova začasna razstava Madžarskega narodnega muzeja, ki predstavlja raznoliko dediščino ameriških Madžarov, zajema skoraj dve stoletji in pol zgodovine. Razstava spominja na življenja in dosežke osebnosti madžarskega porekla, ki so pustile trajen pečat v znanstvenem, kulturnem in športnem življenju Združenih držav Amerike. Med razstavljenimi osebnimi predmeti in posebnimi relikvijami so med drugim spomini svetovne šahovske prvakinje Zsuzse Polgár, košarkarja Kornéla Dávida in legendarne igralke Zsazse Gábor. Zgodovinsko potovanje pripoveduje zgodbo o emigraciji, uspehu in odnosu, ki že stoletja povezuje Madžarsko in Združene države Amerike.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 14–16.