Avgusta vas v Budafoku čakajo mehurčki, pice, skrivne kleti in peneč poletni večer

Če iščete resnično poseben poletni večer, pozabite na običajne kraje v središču mesta. Odpravite se v Budafok, kjer vas v Törleyju čaka program poletnega večera s šampanjcem, 1. avgusta pa vas čakajo vznemirljivi ogledi kleti!

Ogled kleti Budafok se na 1. avgust pripravlja s tako neverjetnim programom, da boste na to zgodovinsko vinsko okrožje zagotovo pogledali z drugačnimi očmi. Absolutni vrhunec dneva vas čaka v hladnih stenah in prijetnem dvorišču vinarne Törley Champagne!

Poletni večer s šampanjcem je popolna mešanica vrhunskih mehurčkov, pristnih neapeljskih pic in očarljive glasbe v živo.

Medtem ko odrasli na tržnici Pitypang brskajo po umetniških izdelkih okrožja ali se osvežijo v baru s šampanjcem Törley, se bodo otroci zabavali z velikimi lesenimi igračami na prostem v igralnici Homoludens Playhouse. Zvečer bo za živo glasbo in ples na vrtu poskrbel Vibex Band, medtem ko si boste v piceriji Höketszok lahko privoščili neapeljske pice. Vstop je prost!

Še več mehurčkov in vinskih specialitet iz kleti v klet

Za ljubitelje šampanjca se ogled ne konča pri Törleyu, saj sistem kleti Budafok skriva tudi nešteto drugih zakladov:

Na vodenem ogledu vinarne Sauska lahko poskusite nagrajene, po tradicionalni metodi izdelane izdelke s svetovnega prvenstva v šampanjcu v Londonu. V vinski kleti industrijskega sedeža vas čaka francoski gurmanski večer z ikoničnimi vini iz doline Rone in ujemajočimi se jedmi.

V piceriji Bambino se lahko v interaktivni delavnici izdelave pic ob kozarcu vina Garamvári naučite pekovskih trikov.

V prijetnem pivskem vrtu pivnice Haggenmacher vas čakajo bavarske klobase in sveže točene pivske specialitete.

V zaklonišču na ulici Komáromi lahko na razstavi o hladni vojni preizkusite vojaško komunikacijsko in kemično obrambno opremo.

Campona Victrix vas bo popeljala nazaj v čas z arheološko predstavitvijo, sprehodom po lokalni zgodovini in otroškim kotičkom iz rimske dobe.

Skrivnosti vin lahko raziščete v vinarni Taverna, kleti Záborszky in na usposabljanju za arome v skupnostni kleti.

V Promontoriumu Borlovagrend vas čaka okrogla miza, retro degustacija v parku Memento in brezplačen voden ogled jamskih bivališč.

Prijavite se pravočasno in doživite popoln poletni dan v Budafoku! Podroben program najdete na spletni strani Bornegyed s klikom tukaj in na Facebook strani s klikom na to povezavo.