Festival Sziget bo letos eksplodiral s svetovnimi zvezdami, madžarskimi legendami in vznemirljivimi novimi izvajalci

Festival Sziget 2026 se vrača z večjim zagonom kot kdaj koli prej: s prenovljenim konceptom, novimi prizorišči, svetovnimi zvezdami in zero dayom, ki je sam po sebi vreden festivala. Letos Szabadság Szigete v Budimpešto ne bo pripeljal le najboljših mednarodnih izvajalcev, temveč bo obudil tudi občutek starega otoškega življenja, obiskovalce pa bo pričakal z veliko novostmi.

9. avgusta se bo festival začel s posebno glasbeno izkušnjo na prvi dan: Sziget bo s celodnevno serijo koncertov proslavil 80-letnega Jánosa Bródyja in njegov neprimerljiv opus.

Legendarnemu tekstopiscu se bodo poklonili ikonični izvajalci, kot so Gábor Presser, Zsuzsa Koncz, Levente Szörényi, Judit Halász, Hobo, Charlie in László Tolcsvay, na oder pa bodo stopili tudi ključni izvajalci mlajše generacije, med njimi Azahriah, Beton.Hofi, Dzsúdló, Carson Coma, Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana in Ivan & the Parazol.

Največji koncerti poletja na enem mestu

Če je bil Day Zero doslej namenjen ogrevanju, bo letos povsem drugačna zgodba. 10. avgusta vas Sziget vabi na pravo potovanje skozi čas: za nostalgično vzdušje na glavnem odru bodo poskrbeli ikonični vračajoči se izvajalci, kot so Faithless, Morcheeba, pa tudi Goran Bregović in Wedding & Funeral Orchestra.

Vendar se večer tu ne konča, saj bo sledila zabava po dogodku, ki bo spominjala na legendarni šotor festivala Dance Song, kjer bodo Péter Janklovics, György Korda in drugi zvezdniški gostje zagotovili zabavo, ki bo trajala do zore.

Po uradnem odprtju festivala bodo izmenično nastopale svetovne zvezde: Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Skrillex, Bring Me The Horizon, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Jorja Smith in Skepta, medtem ko bodo Revolut Stage, Delta District in Budapest Park Stage by Johnnie Walker poskrbeli, da otok Hajógyári niti minuto ne bo utihnil.

Prisotni bodo tudi madžarski favoriti, med njimi Kispál and Borz, Tankcsapda, Quimby, Bëlga, Beton.Hofi, Pogány Induló, Majka in mnogi drugi, ki bodo na letošnjem novem prizorišču, Budapest Park Stage by Johnnie Walker, stopili na oder, kjer bodo pet dni nastopali domači izvajalci, ki so ključni akterji na madžarski glasbeni sceni, v 4-5 programskih terminih na dan.

Veliko več kot le glasbeni festival

Letos bo Sziget postal še bolj mesto zase: v enajstih tematskih okrožjih lahko odkrijete različne obraze festivala. Na voljo bodo novi umetniški prostori, spektakularne ulične predstave, cirkuške produkcije, interaktivne instalacije, hip-hop okrožje, družinski programi in številna pop-up presenečenja, ki vas bodo vsak dan napolnila z novimi izkušnjami.

Tudi poslanstvo festivala v skupnosti postaja vse močnejše: letos se bo začelo gibanje SZociety, katerega cilj je podpirati duševno zdravje mladih in priznati delo pomoči skupnostim.

Tudi udobje ne bo zaostajalo: prostori brez prahu, nova počivališča, cenovno ugodnejše možnosti hrane in pijače, prenovljena gastronomska doživetja in številni dogodki bodo letošnji festival naredili še bolj udoben. Poleg tega se bo pobuda Budget-Friendly nadaljevala tudi v letu 2026, zato bo gostinska ponudba festivala letos vključevala tudi cenovno ugodne jedi. Večina partnerjev bo imela na voljo vsaj en obrok z eno jedjo za manj kot 3500 HUF bruto.

Podrobnejše programe in možnosti nakupa vstopnic najdete na spletni strani festivala Sziget s klikom tukaj.