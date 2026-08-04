Legendarna budimpeštanska kavarna, kjer glavno vlogo igrata art deco in posebni okusi, se vrača

Kot smo že poročali, si je kavarna Dunapark to pomlad privoščila kratek odmor, da bi s prenovljenim duhom pozdravila svoje stare in bodoče redne goste. Na naše veliko veselje smo pred ponovnim odprtjem lahko odkrili in okusili prenovljeno ponudbo hrane – tukaj je najnovejše poglavje kavarne Dunapark! (x)

25. julij bo velik dan v življenju Újlipótvárosa, saj bo kavarna Dunapark, ikonično srečevališče v art deco slogu na ulici Pozsonyi ut, na ta dan ponovno odprla svoja vrata. Njena zgodovina se zdaj piše skupaj s skupino Eventrend, skupino podjetij z več kot tremi desetletji izkušenj v gostinstvu in predanim vernikom v kavarniško kulturo, ki utira pot.

Zoltán Kőrössy, ustanovni solastnik Eventrenda, je dejal, da je potreben pogum, da se obrneš na tako zgodovinsko ustanovo. Vendar to ni prvič, da je Eventrend sodeloval pri delu v zgodovinskem objektu – in kot so gostje že videli v primeru kavarne in bara Centrál Grand, skupina podjetij redno uspešno uresničuje takšne projekte.

Skupno delo se je začelo s prenovo, da bi zvezda Dunaparka lahko zasijala še močneje kot kdaj koli prej – in rezultat je presegel vsa naša pričakovanja.

Ikonično srečevališče v novi preobleki

Ni veliko lokalov, ki se lahko pohvalijo s tako vznemirljivo preteklostjo kot Dunapark Kávéház, ki se je odprl leta 1938 v hiši Dunapark na ulici Pozsonyi út 38. O sami stavbi bi lahko pisali romane: takrat je bila to najsodobnejša in najbolj fotografirana stanovanjska stavba v prestolnici, ki jo je arhitekt sam – Béla Hofstätter – tako vzljubil, da se je preselil v eno od stanovanj.

Sprva je bil v pritličju načrtovan kino, a na koncu so se odločili, da bi bila restavracija z elementi Bauhaus-art deco bolj primerna za to edinstveno okolje. Tako se je rodila kavarna Dunapark, ki je hitro postala priljubljeno zbirališče v okolici. Ustvarjalci in misleci so si izmenjevali kljuke na vratih in tudi v najbolj turbulentnih letih zgodovine je mnogim služila kot redna točka, skoraj brez zaprtja.

Tokrat ne gre za radikalno nov začetek, temveč za zavestno prenovo: značaj kraja, kavarniško okolje, vse, zaradi česar toliko ljudi ljubi kavarno Dunapark, ostaja, a izkušnja gostov dobiva sodobno obliko. V zadnjih sto letih je kavarno na križišču ulice Pozsonyi in parka Szent István obiskalo več generacij – prišel je čas, da postane priljubljeno zbirališče v Újlipótvárosu za še več ljudi!

Vse je pripravljeno za to, saj je okolje elegantno, odprto in prijazno, hrana spominja na judovsko gostoljubnost, vzdušje pa je v prestolnici neprekosljivo. Gábor Nagy, ustanovni solastnik Eventrenda, je povedal, da Dunapark ni le kavarna, temveč simbolična točka v Újlipótvárosu.

Ne glede na to, ali jo obiščemo zjutraj, med kosilom, popoldne ali zvečer, v slavni kavarni hiše Dunapark vedno najdemo, kar iščemo. Sveže pecivo in jedi za pozni zajtrk zagotavljajo popoln začetek dneva: Dunapark Roll z navdihom New Yorka, različice jajc Benedikt in različne različice francoskega toasta, ki se odlično podajo k kavnim specialitetam na meniju pijač.

Če nas poslušate, si vsekakor naročite eno od njihovih značilnih jedi, zlato rjavo zapečen francoski toast flodni iz kaláca, jabolk, orehov, maka in medu!

Opoldne lahko izbiramo med klasičnimi madžarskimi jedmi in priljubljenimi jedmi bližnjevzhodne kuhinje, zahvaljujoč edinstvenemu gastronomskemu konceptu Gáborja Bajkaija. Na jedilniku so piščanec s papriko, postrežen s kislo smetano, par gosjih nog v slanici, divja govedina s kroglicami iz mace in zvezda bistrojev, pastrami, postrežen na kruhu iz kislega testa. Naš najljubši je bil zagotovo pikanten cvetačni zrezek!

Popoldne glavno vlogo igrajo okusne pecivo, ki so odlična spremljava prijateljskih srečanj in poslovnih pogovorov. Kulinarično potovanje se nadaljuje ob večerji z razkošnimi osvežilnimi pijačami, sladico z mehkimi skutnimi cmoki, makovimi žemljicami in živahnim družabnim življenjem, pogosto z živo glasbo v ozadju, v duhu svetovljanske elegance.

Težko je spregledati, da svetloba prežema vsak kotiček legendarne kavarne in da tudi najmanjše podrobnosti oživljajo svet art decoja in Bauhausa.

Z očmi lahko skeniramo geometrijske oblike, marmorne in kovinske površine prekinjajo zlati toni, žametni sedeži in veliko rastlin. Pred našimi miselnimi očmi se pojavijo velika mesta tridesetih let, a hkrati uživamo v udobju 21. stoletja: spremembe ne bi mogle biti bolj dobrodošle!

In če pogledamo navzdol s prostorne galerije, bomo kmalu lahko pozdravili nove in stare obraze, ki skupaj ustvarjajo Dunapark Café kot najljubšo dnevno sobo v Újlipótvárosu. Poleg tega, kot je razkril Gábor Nagy, je poslanstvo skupine podjetij, da Dunapark Café postane izjemno literarno inlahko je tudi dom glasbenih večerov, na katerih se lahko predstavijo mladi talenti. Komaj čakamo!

Dunapark Kávéház

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 37.