Najbolj razburljiv koruzni labirint v državi je ponovno odprt

Če iščete resnično poseben poletni program, se odpravite v Kiszombor, kjer je priljubljeni mestni labirint letos že sedmič odprl svoja vrata, poln vznemirljivih dogodivščin za mlade in stare.

V približno 2,5 kilometra dolgem labirintu, ki je postavljen na 4,5 hektarja velikem koruznem polju, se je enostavno izgubiti, in to je ravno najboljši del. Do izhoda je v povprečju potrebna ena ura, seveda le, če vam uspe zaviti v pravo smer na vsakem razcepu.

Letošnja tema labirinta temelji na pravljičnem svetu, zato vijugaste poti obljubljajo ne le izziv, temveč tudi čarobno vzdušje.

Pustolovščino še bolj razburijo igrive naloge in uganke: svojo spretnost in iznajdljivost lahko preizkusite na skritih postajah na različnih točkah vzdolž poti. Pravilni odgovori so nagrajeni z darili, ob sobotah pa lahko uspešni reševalci sodelujejo celo v žrebanju denarnih nagrad.

Najbolj pogumni naj izberejo večerne ure, saj Koruzni labirint ponuja tudi priložnost za nočne dogodivščine.