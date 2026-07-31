Najbolj razburljiv koruzni labirint v državi je ponovno odprt

Če iščete resnično poseben poletni program, se odpravite v Kiszombor, kjer je priljubljeni mestni labirint letos že sedmič odprl svoja vrata, poln vznemirljivih dogodivščin za mlade in stare.

V približno 2,5 kilometra dolgem labirintu, ki je postavljen na 4,5 hektarja velikem koruznem polju, se je enostavno izgubiti, in to je ravno najboljši del. Do izhoda je v povprečju potrebna ena ura, seveda le, če vam uspe zaviti v pravo smer na vsakem razcepu.

ilustracija – pixabay.com

Letošnja tema labirinta temelji na pravljičnem svetu, zato vijugaste poti obljubljajo ne le izziv, temveč tudi čarobno vzdušje.

Pustolovščino še bolj razburijo igrive naloge in uganke: svojo spretnost in iznajdljivost lahko preizkusite na skritih postajah na različnih točkah vzdolž poti. Pravilni odgovori so nagrajeni z darili, ob sobotah pa lahko uspešni reševalci sodelujejo celo v žrebanju denarnih nagrad.

Najbolj pogumni naj izberejo večerne ure, saj Koruzni labirint ponuja tudi priložnost za nočne dogodivščine.