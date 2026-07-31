Čarobna hišica na drevesu Donavskega ovinka vas čaka s čudovitim vzdušjem in ptičjim petjem

Če to poletje iščete kraj, kjer se lahko zjutraj zbudite ob čivkanju ptic, se čez dan sprostite med listjem dreves in zvečer občudujete panoramo Donavskega ovinka iz zasebnega jacuzzija, se splača odpraviti v Dömös. Hišice na drevesu DunaTwinhouse, zgrajene nad gozdom Višegradskega gorovja, ponujajo izkušnjo bližnje narave in hkrati vrhunsko udobje, vse le uro vožnje od Budimpešte. (x)

Ogromna panoramska okna hišic na drevesu za dve osebi skoraj zlivajo notranje prostore z okoliškim gozdom, tako da se lahko že iz postelje počutite, kot da ste med listjem. Na terasi s pogledom na Donavo je zasebni jacuzzi, kjer lahko iz peneče kopeli uživate v osupljivi panorami Donavskega ovinka, nasproti čudovitega razgleda na hrib Szent Mihály.

Poleg bližine narave se vam ni treba odpovedati sodobnim udobjem, saj imajo prijetne hišice, opremljene z borovim pohištvom, lastno kuhinjo, udobno kopalnico, Wi-Fi in vse malenkosti, ki vam olajšajo dopust.

Če iščete aktivno rekreacijo, so pohodniške poti v okolici prav tako enostavno dostopne. Od tu se lahko podate na poti, ki vodijo na primer do Prédikálószéka ali Vadálló-köveka, odličen program pa je lahko tudi prijeten sprehod ali kolesarska tura ob Donavi.

In po izletih ni boljšega občutka kot vrnitev v kotiček nad krošnjami dreves in uživanje v tišini, da si napolnite baterije.

Obilen zajtrk zagotavlja popoln začetek dneva, zato se morate le prepustiti počasnemu ritmu poletja. Naj bo to romantičen vikend, obletnica ali preprosto nekaj mirnih dni v naravi, ta posebna izkušnja v hišici na drevesu bo zagotovo nepozabna!

DunaTwinhouse

2027 Dömös, ulica Komlós 4.