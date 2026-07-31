7 senzacionalnih lokalov z matcho v Budimpešti, kjer se zeleno zlato tihotapi v skodelice

Živahno zelena, svilnata in super zdrava – kaj drugega bi lahko rekli o najbolj priljubljeni pijači leta 2026, matchi! Poleg tega, da je na fotografijah videti popolna, je polna koristnih antioksidantov in vsebuje kanček kofeina, zaradi česar je odlična alternativa kavi. Ne glede na to, ali pijete japonsko čajno specialiteto ledeno ali vročo, vam predstavljamo 7 krajev, kjer lahko to poletje doživite kakovostno matcho. (x)

Madal Cafe

Z desetletji izkušenj ima Madal zdaj štiri lokacije, kjer pripravljajo najboljše kofeinske osvežilne pijače. Njihov matcha latte je narejen točno tako, kot je zapisano v veliki knjigi: osnova matche, pomešana s 70 °C vročo vodo, se prelije čez parjeno ali hladno mleko. V prvem primeru latte art, v drugem pa led dopolni čudež zelenega čaja – v vročini priporočamo sadne različice! To poletje so pripravili tudi neverjetno mangovo specialiteto, saj že od začetka dajejo velik poudarek inovacijam: kot sezonsko ponudbo ponujajo Matchango Cloud z zelenim mangovim čajem, okronanim z mamljivo matcha peno.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 3. | 1054 Budimpešta, Alkotmány utca 4. | 1075 Budimpešta, Király utca 7. | 1136 Budimpešta, Hollán Ernő utca 3.

Jade Matcha v Leon Café

Leon Café, ki se nahaja v Lánchídutci, v pritličju hotela Leon Hotel & Lounge, je edini kraj v Budimpešti, kjer lahko najdete ikonični Jade Matcha iz Madrida. Ponudba vključuje pijače iz ceremonialne japonske matche, od klasičnih priljubljenih do sezonskih novosti. Poleg uspešnice Malinovega ledu poskusite tudi poletni Matcha Spritz in Zlati rooibos, ena najbolj vznemirljivih novosti poletja pa je kremasti matcha mehki sladoled. Ne moremo si predstavljati boljšega kraja za odkrivanje sveta Jade matcha kot je sončna terasa kavarne Leon!

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 19.

Electric Toast

Najnovejši lokal za brunch, Electric Toast, je ne le vroče sendviče, temveč tudi matcho dvignil na povsem novo raven. Ledena različica je tukaj sinonim za oblaku podobno, penasto matcho, naročite pa jo lahko celo s kokosovo vodo, če si v vročini zaželite nekaj resnično osvežilnega. Če niste ljubitelj eksperimentiranja, bo pena matcha tonik zagotovo vaša izbira – kombinacija ledeno mrzle, grenke sode in mehke matcha pene ustvari posebno kavalkado okusov v vašem kozarcu. Karkoli že izberete, Electric Toast VII. okrožje, polno vinilnih plošč ali na njihovih zunanjih sedežih.

1061 Budimpešta, Káldy Gyula utca 1.

Maison Matcha

Na zemljevidu Buda matcha je zasijala nova zvezda, saj se je odprla Maison Matcha, prava skrinjica z dragulji poleg Margit körút. Ponudba pijač v tej majhni trgovini je v Evropi neprekosljiva – ponujajo matcho najvišje, tj. ceremonialne kakovosti, klasični latte je narejen v številnih okusih, s pravim sadnim pirejem, na veselje veganov pa so rastlinska mleka popolnoma brezplačna. Pri kakovosti ne sklepajo kompromisov: vsaka skodelica vsebuje strogo 4 grame matche, ki je s tradicionalno bambusovo krtačo svilnato zmečkana. V vročini dneva lahko srkate tudi matcho s tonikom in kokosovo vodo!

1023 Budimpešta, Török utca 3.

BonZsúr Kávézó

V XVIII. okrožju lahko doživite fantastično izkušnjo matche, vse kar morate storiti je, da se odpravite v kavarno BonZsúr. Poleg dobro znanega latteja boste na meniju pijač našli tudi ledeno hladne, sadne različice, ki so vse narejene iz visokokakovostnih sestavin. Vredno si je ogledati tudi meni, saj poleg matche ponujajo tudi jedi za brunch in nebeško francosko pecivo: hrustljave rogljičke, puhaste vaflje, palačinke in številne slane in sladke dobrote. Svoj najljubši zeleni čaj lahko srkate v prijetni, hladni notranjosti ali za zunanjimi mizami – obiščite nas, če ste v bližini!

1182 Budimpešta, Királyhágó utca 73.

Tokyo Matcha

Tradicionalna japonska kultura čaja in sodobni okusi gredo z roko v roki v čajnem baru Tokyo Matcha, ki vas čaka v nakupovalnem središču Westend, s klasičnimi in edinstvenimi različicami. Tukaj glavno vlogo igra ceremonialna, organska japonska matcha, iz katere so si izmislili tako vznemirljive kreacije, kot so jagodni matcha latte s peno matcha, pistacija motna matcha ali ube specialitete iz vijoličnega jama. Tudi ledene različice skrivajo presenečenja: naročite lahko ledeno kašo in šejke z matcho ter celo limonado z matcho! Vse to lahko uživate doma, saj lahko kupite tudi vrhunski matcha prah in potrebna orodja za pripravo pijače iz njega.

1068 Budimpešta, Váci út 1-3. (Glavni vhod na trgu Nyugati, v pritličju ob slapu)

Nolita Matcha & Coffee

To poletje se je delček New Yorka preselil na ulico Irányi v 5. okrožju, saj je Nolita, citadela ekstravagantnih kav in matche, odprla svoja vrata. Ni čudno, da so jo navdušenci nad matcho preplavili že na dan otvoritve: skorajPoleg klasičnega manga in jagode ponujajo tudi češnjev, ananasov kardamom in celo značilni matcha čaj s pomarančnim sokom. Njihovo vzdušje in seznam sestavin sta brezhibna, saj so čaji narejeni iz res kakovostne sadne pireje, brez dodanega sladkorja – in o kavnih mešanicah, ki vključujejo češnjevo kolo, sploh nismo govorili!

1056 Budimpešta, Irányi utca 18.