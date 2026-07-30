Romantični srednjeveški grad ob vznožju gorovja Mátra je bil nekoč dom roparskega viteza.

Čeprav je grad Kisnána ob vznožju gorovja Mátra manj znana zgodovinska znamenitost, vas vabi na poseben izlet. Z vznemirljivo zgodovino in spektakularno panoramo je nepozabna destinacija, kjer madžarski srednji vek skoraj oživi.

Zgodovina gradu Kisnána sega v 11. in 12. stoletje, ko je na mestu sedanje kapele stala romanska cerkev. Na začetku 14. stoletja je družina Kompolti, ki je izhajala iz rodu Aba, ob njem zgradila svojo prvo plemiško graščino. Ta se je skozi stoletja postopoma razvila v pravi grad.

Člani družine so imeli pomembne položaje na kraljevem dvoru, zaradi česar se je posestvo nenehno širilo in postajalo vse bolj reprezentativno. Do sredine 15. stoletja so impozantni stavbni kompleks obdajali močni grajski zidovi, stanovanjska palača in obrambna dela.

Eno najbolj znanih poglavij v zgodovini gradu je povezano s turško dobo. Po Mohaču je pridobil strateško vlogo, leta 1543 pa je bil v lasti Lászlója Móréja Csulaija, zloglasnega »roparskega viteza«. Turki so istega leta oblegali trdnjavo, Móréja pa so ujeli in odpeljali v Konstantinopel.

Čeprav je bilo kasneje več predlogov za okrepitev gradu, ta na koncu ni bila izvedena, zato je stavba postopoma izgubila svoj vojaški pomen in postala ruševina.

Posebnost gradu Kisnána je, da ni bil zgrajen na visokem gorskem vrhu, temveč okoli srednjeveške cerkve, plemiške rezidence. Nekdanja cerkev, kapela, kasneje obnovljena v gotskem slogu, stanovanjska palača in stari stolp, ki so jih odkrili med izkopavanji, skupaj odlično ponazarjajo, kako se je plemiški dvorec skozi stoletja spremenil v utrjen grad.

Zahvaljujoč rekonstrukciji, izvedeni v 2010-ih, lahko obiskovalci zdaj uživajo v obnovljenih zidovih, razstavnih prostorih, terasi stolpa in sodobnih interaktivnih razstavah. Vrh stolpa ponuja tudi čudovit razgled na pobočja Mátre in okoliško podeželje.

Do gradu lahko iz Budimpešte pridete z avtomobilom v približno uri in pol. Z vlakom se lahko odpeljete do Gyöngyösa ali Kálija, od tam pa se lahko z avtobusom odpeljete do naselja. Grad je le kratek sprehod od središča vasi, zato ga lahko obiščete celo v okviru celodnevnega izleta v Mátro.

Če imate radi kraje, kjer sta zgodovina in narava prisotni hkrati, je grad Kisnána odlična izbira. Sprehodite se po srednjeveškem obzidju, raziščite razstave in nato dan zaključite z občudovanjem panorame – te ruševine gradu v Mátri vam bodo zagotovo ponudile trajno doživetje.