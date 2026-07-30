10 pravljičnih sadovnjakov breskev, kjer si lahko poleti 2026 sami naberete breskve

Sezona breskev je pred vrati, a ni vam treba dolgo čakati, saj se vam bodo na domačem sadnem drevju smehljali na soncu dozoreli plodovi. Ne glede na to, ali iščete marmelado ali sveže, se letos splača zgrabiti košaro: pokazali vam bomo, kje si lahko poleti 2026 sami naberete breskve!

Borbás Kert, Gárdony

V znamenitem sadovnjaku okrožja Fejér, Borbás Kert, se na drevesih na dveh lokacijah, skoraj 80 hektarjih, smehljajo okusni plodovi. Kar zadeva breskve za lastno nabiranje, so trenutno na jedilniku, kmalu pa jih bodo nadomestile breskve. Spremljajte njihovo Facebook stran, če pa imate kakršna koli vprašanja, jih pokličite na +36 20/390-4535!

Nagy Családi Gazdaság, Szob

V osrčju Donavskega ovinka, v Szobu, boste lahko breskve nabirali od konca julija, na glavni cesti številka 12, za bencinsko črpalko, v družinskem sadovnjaku Nagy. Našli boste bele in rumenomesnate sorte ter nektarine, ki jih lahko naberete z dreves od ponedeljka do sobote od 8. do 18. ure, ob nedeljah pa do 16. ure. Pred prihodom jih obvezno pokličite na +36 20/331-8030!

Kmetija Barackvirág, Székesfehérvár-Csala

Nedaleč od Székesfehérvárja, v Csali, na družinski kmetiji Barackvirág Farm gojijo koščičasto sadje že od leta 1992. Letošnja sezona marelic se počasi končuje, nadomestile pa jo bodo breskve, ki jih lahko dobite v okviru akcije »Naberi si sam«. Če jih nameravate konzervirati, se jih bo splačalo obiskati od začetka avgusta, do takrat pa lahko naberete zgodnje sorte za 800 HUF/kg. Za to boste potrebovali svojo košaro, zaboj in gotovino.

Baracakfarm, Fertőszentmiklós

V Fertőszentmiklósu najdete vodilno kmetijo breskev v okrožju Győr-Moson-Sopron – dobra novica je, da je žetev breskev tam že v polnem teku! Pri njih lahko najdete tako delno semenske, rumenomesne kot belomesnate sorte: če vas zanima prodaja z lastnim nabiranjem, jih lahko dobite za 900 HUF/kg, če pa bi raje preskočili izkušnjo obiranja, lahko pridelek odnesete domov za 1100 HUF/kg. Obiščite njihovo Facebook stran ali pokličite +36 20/354-9010!

Szeder-sziget, Egerbakta

Ime vara, saj mikrokmetija Szeder-sziget ne goji le jagodičevja, najboljše pa je, da lahko pri njih kupite tudi breskve. Konec jesenske sezone ploščate slive lahko še vedno ujamete, na druge sorte pa morate počakati malo dlje. Čakajo vas na vrhu hriba Egerbakta, običajno med 8. in 20. uro, a preden pridete, jih obvezno pokličite na +36 70/364-4158 in sledite njihovi Facebook strani za novice o breskvah!

Kmetija Breier, Pomáz

Ime Kmetija Breier se verjetno sliši vsem znano, a le malo ljudi ve, da v sadovnjaku Pomáz organizirajo tudi akcijo »naberi si sam«. Letos so košare prvič napolnili z breskvami 17. julija: žal je letošnja letina manjša kot običajno, zato se jih splača čim prej spraviti na pot. Če jih naberete sami, jih lahko odnesete domov za 1190 HUF/kg, že nabrane breskve pa lahko kupite v trgovini Tanya za 1390 HUF/kg. Odprti so od 8. do 17. ure med tednom in do 15. ure ob vikendih.

Dolina Fruit, Pomáz

Če bi želeli svoje zaželene breskve v Pomázu dobiti pozneje, priporočamo Dolina Fruit. Zaenkrat še ni znano, kdaj se bo začela njihova sezona, vendar boste verjetno lahko sadje nabirali sami od konca avgusta do četrtega tedna septembra. Za informacije o odprtju spremljajte njihovo Facebook stran!

Sadni vrt Kávrán, Érd

Sadni vrt Kávrán se nahaja na obrobju Érda in je družinska kmetija, ki vam ponuja možnost, da si breskve naberete sami. Trenutno lahko svoje košare napolnite z zgodnje zorečo sorto Early Redhaven z rumenim mesom za 900 HUF/kg, vendar je vredno spremljati njihovo Facebook stran, kjer vedno objavijo informacije o odpiralnem času in zorenju.

Érdi Barack

Cilj Érdi Baracka poleti 2026 ni nič drugega kot ponuditi ljubiteljem breskev kakovostno sadje brez kemikalij po dostopni ceni. Ptice že čivkajo, drevesa pa dišijo po zgodnje zoreči sorti Early Redhaven, s katero lahko napolnite svoje košare za 900 HUF/kg. Ostalo je odvisno od vremena – spremljajte njihovo Facebook stran!

Kmetija Neked Érik Gyümölcsfarm, Érd

Nenazadnje vam priporočamo kmetijo Neked Érik Gyümölcsfarm. Družina Szőnyi na petih hektarjih v Érdu z dušo in srcem goji več sort breskev. Čez približno dva tedna se bo začela njihova kampanja »naberi si sam« z zgodnje zorečimi sortami, nato pa boste lahko izbirali sorte, primerne za konzerviranje. Z veseljem bodo odgovorili na vsa vprašanja, zato jih pokličite z zaupanjem!