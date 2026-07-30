7 nepozabnih programov, ki se jih že veselimo na festivalu Ördögkatlan 2026

Med 4. in 8. avgustom bodo najbolj očarljive vasi v Baranji ponovno naseljene: prihaja festival Ördögkatlan 2026. Kot ponavadi ni lahko izbrati iz neverjetno bogatega programa, a smo že zbrali tisto, česar ne bi zamudili.

Soharóza: Zvoki s terminala // Nagyharsány (4. avgust 2026)

Na skupnem koncertu zbora Soharóza in skupine iamyank lahko obiskovalci dobijo vpogled v glasbeni svet predstave z naslovom Terminal, ki bo premierno uprizorjena leta 2027. Produkcija, uglašena v sveti prostor cerkve, se rodi iz srečanja zborovske in elektronske glasbe ter vabi občinstvo na meditativno potovanje. Predstava skozi posebno glasbeno vzdušje premišljuje o ponavljajočem se ciklu, lepoti in protislovjih človeškega življenja.

Dénes Krusovszky: Tisti, ki jih nikoli ne bo // Beremend (5. avgust 2026)

Kaj se zgodi, ko starejši pacient z železnimi pljuči pove najpomembnejšo izpoved svojega življenja na kasetofon? Predstava raziskuje meje preteklosti, spomina in tišine: medicinska sestra in nato desetletja pozneje mladi raziskovalec poskušata razvozlati zgodbo, povezano s tragedijo iz leta 1956. Ganljivo gledališko potovanje o zločinu, odgovornosti in iskanju resnice.

Inšpektor // Nagyharsány (5. avgust 2026)

Gogoljeva klasika Inšpektor se vrača v sodobni preobleki: lokacija in okoliščine so prilagojene sedanjosti, medtem ko se človeški značaji in situacije, ki iz njih izhajajo, sploh niso spremenili. Hinavščina, pohlep in zvitost so še danes znani pojavi, ki jih predstava prikazuje z veliko humorja in ostre družbene kritike, tako da se na koncu morda lahko nasmejimo sami sebi.

Banyatank a cappella // Nagyharsány (8. avgust 2026)

Banyatank bo v Nagyharsány Sound Temple izvedel poseben a cappella koncert. Šestčlanska formacija združuje zborovske, pop, jazz in sodobne elemente z lastnimi skladbami, improvizacijo, telesnimi bobni in drugimi vznemirljivimi vokalnimi tehnikami. Humorističen koncert obravnava tudi družbena vprašanja, hkrati pa aktivno vključuje občinstvo v skupno petje.

Tamás Pajor – Józsi Hegedűs – program Pesnik pesmi // Beremend (8. avgust 2026)

Serija programov Pesnik pesmi približa najbolj vznemirljive ustvarjalce madžarske kantavtorske tradicije občinstvu na festivalu Ördögkatlan. V intimnih večerih pesmi postanejo glasba, poezija in osebne zgodbe hkrati. V seriji nastopata Tamás Pajor, ključna osebnost madžarskega undergrounda, in Józsi Hegedűs, čigar iskrene, na kitaro osredotočene pesmi ustvarjajo posebno bližino z občinstvom.

SPREMEMBE // Beremend (8. avgust 2026)

Drama Maje Zade iz leta 2024 predstavlja odnos med Nino in Markom skozi dogodke enega samega dne, hkrati pa se dotika številnih človeških in družbenih vprašanj. Glavna junaka se soočata z različnimi življenjskimi situacijami in lastnimi neizrečenimi težavami, ki ju bistveno spremenijo. V formalno vznemirljivi predstavi Andrea Fullajtár in Zoltán Rajkai oživita skupno 23 vlog.

Sándor Weöres: Lunin čolnar // Szoborpark (8. avgust 2026)

Junija 2025 se je Zsigmond Nyomárkay v kavarni Vígszínház pogovarjal z Gézo D. Hegedűsom. Igralec govori o svoji univerzitetni adaptaciji Luninega čolnarja in poudarja pogum in ustvarjalno svobodo študentov. V pogovoru so obravnavane tudi pesmi Sándorja Weöresa in Jánosa Pilinszkyja ter kako dobro jih pozna današnje občinstvo.