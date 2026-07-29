Morje znamenitosti in nepozabnih doživetij, ki vas bodo to poletje zvabila na obalo Tiskega jezera

Ko načrtujete počitnice v notranjosti, ob morju, skoraj vsi najprej pomislijo na Blatno jezero, a tudi drugo največje jezero v naši državi ponuja veliko doživetij. Osamljene plaže, divje romantične naravne poti, odlične kolesarske poti in odlične restavracije bogatijo območje okoli Tiskega jezera, ki ga zagotovo ne boste kmalu pozabili.

Doživetja s seznama želja

Območje okoli Tiskega jezera je odlična izbira za tiste, ki iščejo aktivno rekreacijo. Za tiste, ki prihajajo na dveh kolesih, se vsekakor splača kolesariti po odseku med Poroszlójem in Tiszafüredom, ki je leta 2021 prejel naziv Kolesarska pot leta. Hallépcső, ki se nahaja na meji s Kiskörejem, je eden od skritih biserov Tiskega jezera, ki ima tudi zelo pomembno nalogo: 1400 metrov dolg kanal zagotavlja prehod ribam med Tiskim jezerom in reko, kar lahko opazujete sami. Za osupljivo panoramo se povzpnite na razgledne točke Bölömbika, Fattyúszerkő in Küszvágó tsér, s katerih lahko vidite čudovito okolje v daljavi!

Divje in romantične učne poti

Jezero, obdano s trstičjem, boste najbolje spoznali z učnimi potmi. Vodna promenada Tisza-tavi v Poroszlóju je priljubljena destinacija za družine, saj je lokacija dostopna celo z vozičkom. Do cilja lahko pridete tudi na zelo pustolovski način, z ladjo, ki odpluje iz pristanišča Fűzfa, nato pa se sprehodite po promenadi in opazujte divje živali. Učna pot Tiszavirág v Tiszaörvényju je prav tako lahek 4-kilometrski sprehod, če pa vreme dopušča, nadaljujte pot po učni poti Pákász, ki jo lahko prehodite z gumijastimi škornji in vas vabi v divji in romantični svet barja.

Družinska doživetja

Tudi tistim, ki prihajate na jezero Tisza z otroki, ne bo dolgčas. V ekocentru Tisza-taki v Poroszlóju se lahko tako mladi kot stari veliko naučijo o divjih živalih tega območja, vendar vam ni treba potovati vse do Avstralije, da bi opazovali vrečarje na celini, saj jih lahko skupaj s čudovitimi kapibarami, lemurji in surikatami ujamete s kamero v parku kengurujev v Tiszaderzu. In če so vam ptice všeč, obiščite strogo zaščiten rezervat za ptice v kotlini Tiszavalki, kjer lahko, če imate srečo, opazite ptice, ki živijo v trstičju.

Prijetne plaže

Nenazadnje izlet do jezera Tisza ne more biti popoln brez nepozabnih poletnih pljuskov in sprostitve ob vodi. Na srečo lahko na obali najdete tudi veliko odličnih kopališč in senčnih plaž, kjer se lahko potopite v jezero. Na primer, lahko čofotate tako v Tiszafüredu kot v Poroszlóju, lahko pa se tudi sami zabavate v vodi, če čofotate s svojimi štirinožnimi prijatelji, saj bo vaš kosmati prijatelj pasjo plažo Mancsos Pancsoló v Tiszafüredu oboževal prav tako kot vi.

Zakladi jezera Tisza

Hotel Tisza Balneum****, Tiszafüred

Hotel Tisza Balneum**** združuje bližino narave, vrhunsko udobje in raznolike možnosti za prosti čas na enem mestu. Hotel se nahaja na obali jezera Tisza in ima lasten pomol za čolne, ribiški pomol in sončne terase, zaradi česar je idealna izbira za pare, družine in skupine prijateljev. Vseh 67 sob in apartmajev hotela je dovoljenih za hišne ljubljenčke, otroci pa lahko uživajo v igralnici MóKaland Playhouse, Xboxu, biljardu, namiznem nogometu, pikadu, igralni mizi na dotik in družabnih igrah. Izkušnjo dobrega počutja dopolnjujejo termalni masažni bazen, bazen, savna in široka paleta SPA tretmajev.

5350 Tiszafüred, Húszöles út 27.

Tisza-tavi Nyaralósziget, Tiszafüred

Nyaralósziget v Tiszaörvényju je nedvomno izhodišče za aktivno sprostitev, saj sta obala in kolesarska steza le nekaj korakov stran. Začnite jutro z deskanjem na SUP-u po zrcalno gladki vodni gladini, popoldne se s kolesom zapeljite okoli jezera, zvečer pa dan zaključite z žarom na vrtu! V tej namestitvi, ki je prijazna do psov in jo gostje ocenijo z 9,8, bosta za vašo sprostitev poskrbela gostitelja Attila in Zita. Letos je bil kraj obogaten tudi z dvema novima apartmajema, tako da se lahko zdaj sprostite v skupno šestih vrstah namestitev. Če jih želite preizkusiti, rezervirajte neposredno na spletni strani po najboljši možni ceni!

5358 Tiszafüred, Tiszaikertsor utca 42/5.

Restavracija Mariska, Tiszafüred

Po nekaj letih odsotnosti se je letos ponovno odprla restavracija Mariska, ena od pionirk gastronomske revolucije ob Tiskem jezeru. Restavracija v Tiszafüredu svojo kulinariko gradi na lastni pridelavi, lokalnih sestavinah in tradiciji regije, zato na jedilniku ponujajo predvsem jedi iz regij Tisa in Hortobágy. V skladu s tem so na jedilniku ribja juha, paprikaš iz soma, ribje ocvrte ribe in golaž, priporočljivo pa je tudi poskusiti hišne domače hamburgerje. Če to še ni dovolj, se na vrtu redno odvijajo koncerti, vrtni kinodvorane, kmečke tržnice in družinski programi, zato se splača obiskati, tudi če niste tukaj na kosilu ali večerji.

5350 Tiszafüred, Pankotay Jósa György utca10.