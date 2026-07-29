Ikonična porušena cerkev, ki stoji visoko v slikoviti okolici, je že osemsto let priča zgodovini.

Ruševine srednjeveške cerkve veličastno stojijo v osrčju kotline Zsámbék že več kot osemsto let. Osupljiv panoramski razgled na Vértes služi kot slikovita kulisa enemu najbolj ikoničnih spomenikov na Madžarskem.

Že ob pogledu na ruševine veličastne cerkve je jasno, kako impresivna je morala biti v svojem razcvetu. Visoke stene, bogato okrašene kamnite rezbarije in elegantni oboki še vedno pričajo o izjemni spretnosti srednjeveških mojstrov. V kamniti galeriji, ki je bila ustvarjena v nekdanji dvorani samostana z banjastim obokom, lahko občudujete tudi originalne izrezljane kamnite elemente in arhitekturne detajle.

V porušeni cerkvi v Zsámbéku se romanske in zgodnje gotske slogovne značilnosti srečujejo v redki harmoniji in obeležujejo eno najpomembnejših stavb madžarske srednjeveške arhitekture. Masivne stene, polkrožni obokani detajli in bogato izrezljani kapiteli še vedno spominjajo na tradicije romanskega obdobja.

V nasprotju s tem vitkejše proporce, koničaste obokane odprtine in vzvišena prostorska zasnova že projicirajo videz gotike. Zahodno pročelje triladijske bazilike je bilo prvotno obdano z dvema stolpoma. Eden od njiju stoji še danes in še bolj poudarja monumentalni videz ruševine.

Zgodovina stavbe, ki je vidna danes, sega v začetek 13. stoletja. Kralj Béla III. je naselbino podaril družini Aynard francoskega porekla, ki je v 1220-ih letih zgradila triladijsko baziliko in pripadajoči samostan Premontre.

Čeprav je na tem mestu že prej stala kamnita cerkev, je monumentalni stavbni kompleks, ki ga poznamo danes, takrat dobil svojo končno obliko in menihom služil stoletja.

Usodo cerkve je zapečatil potres v Komáromu leta 1763, ko sta se zrušila obok in stranska stena severne ladje.

Kamenje ruševin so nato raztresli domačini, dokler konec 19. stoletja nista spomeniška varuha Flóris Rómer in Imre Henszlmann opozorila na potrebo po rešitvi tega edinstvenega arhitekturnega spomenika. Zahvaljujoč konservatorskim delom je porušeno cerkev še danes mogoče varno obiskati.

Porušena cerkev se nahaja le 35 kilometrov od Budimpešte, zato je vožnja z avtomobilom približno 40 minut, z javnim prevozom pa se lahko s trga Széll Kálmán do Zsámbéka pripeljete z direktnim avtobusom. Že sama pot do nje je posebno doživetje, saj višina ponuja čudovit razgled na kotlino Zsámbék.

Ne glede na to, ali gre za sproščujoč vikend sprehod, raziskovanje kulture ali fotografiranje ob sončnem zahodu, vas bo posebno vzdušje porušene cerkve v Zsámbéku zagotovo očaralo. Če imate radi kraje, kjer je zgodovina na dosegu roke, je ta destinacija vredna vašega obiska.