Glavno mesto Nyírség obljublja čudovite znamenitosti in zaklade, ki jih je vredno odkriti

Atmosferski mestni trgi, čudoviti parki, živahno kulturno življenje in lokalne prostočasne dejavnosti so prav tako pomembni – če ne še bolj – in Nyíregyháza je v vsem tem eno najbogatejših mest v naši državi. Tukaj je nekaj nasvetov za vikend oddih v glavnem mestu Nyírség!

Sprehod po mestnem središču

Srce Nyíregyháze je zgodovinski Kossuthov trg in od tu se splača začeti svojo pustolovščino raziskovanja mesta. Pod našimi nogami oživijo nebesna telesa Osončja, obdana z okrasnimi kamnitimi mozaiki, okoli nas pa se orišejo hiše urbanizirajočega se okrožnega središča: eklektična mestna hiša, okrašena palača Takarék, svetlo modri hotel Korona in neoromanska opečnata cerkev sostolnice Gospe Madžarske.

Slednji stolp ima tudi brezplačno razgledno ploščad, od koder lahko z višine 29 metrov uživate v panorami mestnega središča.

Sprehod po ulici Zrínyi Ilona si lahko ogledamo vodnjak Treh gracij, nato pa malo južneje občudujemo secesijsko ornamentiko palače Nyírvíz. Pravoslavno sinagogo, ki jo je zasnoval Lipót Baumhorn, najdemo na bližnji ulici Síp, gledališče Móricz Zsigmond pa je oddaljeno le blok, na trgu Bessenyei.

Kulturni programi

Ni boljšega poletnega večernega programa kot gledališka predstava pod odprtim nebom! Gledališče na prostem, obdano s senčnimi drevesi in čudovitim vrtom vrtnic, skozi vso sezono razveseljuje ljubitelje muzikalov in komedij, pripravljajo pa tudi filmske projekcije.

Muzej András Jósa, ki ohranja spomine na mesto in širšo regijo, je zaradi prenove zaprt, zbirka Kállay pa je še vedno odprta: razstava ponuja vpogled v madžarsko zgodovino 19. in 20. stoletja skozi dediščino znane plemiške družine.

Urbane oaze

Si želite malo miru in tišine? Nyíregyháza je pravi parkovni raj! Mestni park Bujtosi, ki se je iz nekdanjega močvirja preoblikoval v priljubljeno počivališče domačinov, obiskovalce privablja s celotnim sistemom jezer, tekaškimi stezami, igriščem, fitnes centrom, trampolini, klopmi za piknik in mesti za ognjišče.

V 371 hektarjev velikem gozdu Sóstói se lahko podate na bosonogo pustolovščino po poti, spoznate pa lahko tudi rastlinstvo in živalstvo regije ob branju odlomkov iz kratke zgodbe Gyule Krúdyja “Beduini iz Nyíregyháze”. Pika na i pa je botanični vrt Tuzson János, ki ga je mogoče obiskati brez vstopnice, kjer čaka na odkritje več kot 2500 rastlinskih vrst, tropski rastlinjaki in japonski vrt.

Sóstó in okolica

Sóstó, ki se nahaja severno od središča mesta, je prava zakladnica za družine. Tobogani, wellness in medicinski tretmaji pustolovskega in park kopališča Aquarius ponujajo osvežitev vsem starostim, od mladih do starih.

Le streljaj stran se nahaja Muzejska vas Sóstó, največji regionalni muzej na prostem na Madžarskem, ki razkriva vzdušje vaškega življenja v 19. stoletju in oživlja tradicije ljudstva Tirpa ter lokalno kulturo pálinke.

Najbolj znana zvezda območja pa je nedvomno živalski vrt Nyíregyháza: v 36 hektarjih hrastovega gozda živi 5000 živali več kot 600 vrst, vključno z redkimi živalmi, kot so sumatranski tiger, indijski nosorog in Humboldtov pingvin.

Med glavne znamenitosti spadajo Oceanarij s tunelom za morske pse, Zelena piramida z velikanskim slapom in upravičeno priljubljena predstava tjulnjev. Ni naključje, da je bil park večkrat izbran za najboljši živalski vrt v Evropi!