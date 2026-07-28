Poletno potovanje: Izbor fotografij ulic socialistične Budimpešte v poletni vročini

Poletna Budimpešta je bila nekoč živahna, a nekoliko drugače kot danes. Namesto v klimatiziranih sobah so ljudje iskali zatočišče pred vročino na plažah in v senčnih parkih, medtem ko so bile mestne ulice še vedno obdane s starodobnimi tramvaji, starimi avtomobili in nostalgičnimi izložbami trgovin. Naš izbor fotografij vas skozi Fortepanove arhivske posnetke popelje nazaj v desetletja socializma, kjer so poletja preživeli počasneje, a so bila prav tako del vsakdanjega življenja v Budimpešti kot danes.
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