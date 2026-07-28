Največji umetniški festival v okrožju Pest to poletje čaka jubilejni program

To poletje največji umetniški festival v okrožju Pest, 10. Mézesvölgyi Nyár, pričakuje svoje občinstvo s 23 različnimi produkcijami, ki bodo trajale skupno 25 večerov. Kot vedno je tudi tokrat zagotovljena kakovostna zabava!

Péter Geszti, Imre Csuja, Marika Oszvald, koncert Quimbyja, Csengetett, Mylord?, večer Pála Szécsija – zagotovo nam tudi to poletje ne bo dolgčas, zahvaljujoč Mézesvölgyi Nyár v Veresegyhazi. Najpomembnejši kulturni dogodek v aglomeraciji ponovno organizira gledališče Veres 1, ki prihaja tudi z slavjem vrednim števila: svoja vrata odpira desetič!

Jubilejni poletni festival

Dvorana s 1900 sedeži je bila v zadnjem desetletju dom neizogibnega, ljubkega in edinstvenega poletnega festivala, ki je svež pridih barvitosti v gledališki ponudbi naše države. Dogodek je postal ena najzanesljivejših točk poletne sezone, tako za občinstvo kot za ustvarjalce. In kakšno vznemirjenje pripravlja Mézesvölgyi Nyár v jubilejni sezoni?

Poletni festival gledališča Veres 1 se je začel 21. junija s koncertom rock legende Charlieja. Julija se bo v Mézesvölgyi vrnil Péter Geszti, na veliko veselje občinstva – poleti ne bo manjkalo melodičnih doživetij, saj bodo paleto obarvale tudi številne posebne glasbene produkcije.

Igralec Sándor Nagy bo skupaj s tremi kolegi – Zoltánom Millerjem, Dénesom Pálom in Attilo Serbánom – v duhu nostalgije obudil opus sijoče zvezde madžarske pop glasbe: v Veresegyház prihaja tudi gala prireditev Szécsi Pál z naslovom Csak egy tánc volt! Kot zaključek festivala se po lanskem velikem uspehu vrača prozno-operetni večer z naslovom Nem rongyos élet, »prešit«: največje zvezde žanra – skupaj s številnimi priljubljenimi izvajalci prozne drame – bodo tudi letos »vlekli do zore«.

Seveda se bo na festivalski oder vrnila tudi Marika Oszvald, ob obletnici pa se bodo ikonični produkciji pridružili še dodatni presenetljivi izvajalci.

Gledališka doživetja pod zvezdnatim nebom

Poleg koncertov in glasbenih večerov bo osem gledališč – Orlai Produkció, Gledališče József Attila, Pannon Várszínház v Veszprému, Játékszín, Gledališče Turay Ida, Komorno gledališče Bartók v Dunaújvárosu, Gledališče Szigliget v Szolnoku in Gledališče Veres 1 – gostilo predstave na glavni oder na prostem.

Prihajajo Beyond the Maszat Hill, The Very Ordinary Guest, The Sound of Music in najnovejša produkcija Orlai Produkció, odrska priredba legendarne TV serije Has It Been Ringing, Mylord?. V letošnji poletni sezoni bo v uspešnici preteklih let Menopavza iz produkcije EgyÉletem nastopil tudi Imre Csuja, ki bo zgodbo svojega življenja pripovedoval v stand-up različici.

Repertoar gledališča Veres 1 se bo selil pod zvezdnato nebo: Podstrešje, Umor v Ackroydu, Ne zdaj, dragi!, Ameriška komedija in Neoton Evergreen, Čudovit poletni dan. Ne bo manjkalo niti Kupidovih italijanskih izhodov: uprizorjeni bodo Ljubimci iz Ancone, ki se vsako poletje pripravijo na slovo, a nato zaradi nenehnega aplavza ostanejo na odru, in to zdaj s partnerjem. Produkcijo Ljubimcev iz Ancone si bomo ogledali v gostujoči predstavi gledališča József Attila.

Mézesvölgyi Nyár občinstvo od 21. junija do 29. avgusta 2026 pričakuje s tisoči spominov in 25 nepozabnimi večeri. Čim prej se splača prelistati programsko knjižico in kupiti vstopnice za svoje največje favorite!