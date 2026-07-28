Mnogim je najljubša pesem navdihnila povsem nov, barvit majhen cvetlični otok v mestnem parku

Literatura in narava zdaj v mestnem parku gresta z roko v roki, saj je posebna pobuda v najbolj priljubljenem javnem parku v prestolnici oživela pesem Kosztolányi Dezsőja “Zdaj sanjam o pisanih črnilih”.

Nenavadna instalacija se imenuje Vrt pisanih črnil in je polna sušo odpornih, pisanih cvetov, ki tako zvesto odražajo sanjski svet pesmi. Sanjske podobe in igrivo, a lirično vzdušje pesmi so bile prevedene v jezik vrtnarstva: projekt Metaflora – Literatura v jeziku cvetja je uporabil elemente, ki jih ponuja narava, rastlinske zveze, edinstveno prostorsko formacijo in ciklično naravo samih letnih časov, da bi vrt oživel.

Ustvarjalni dvojec – prevajalka Eszter Orbán in slikar László Márton – je s pomočjo poslikanih in sivih kamnov prav tako priklical kontrast med pisanim svetom sanj in zemeljskim obstojem, brezmejnost domišljije pa simbolizira nihajna gugalnica.

Barvit vrt seveda vključuje tudi samo pesem, razstavljena pa je bila v različnih prevodih, da bi njene domiselne podobe v vseh nas vzbudile spokojnost, ki jo vzbuja čar sanjarjenja in otroške radovednosti.

Vrt barvnih črnil si lahko ogledate ob Hiši glasbe, končno podobo pa naj bi dobil v dveh do treh letih. Več informacij o vrtu najdete na spletni strani Metaflora – Literatura v jeziku cvetja.