Ikonični kamniti lev brez glave z gričevja Buda bo morda obnovljen

Pogajanja o obnovi značilnega kamnitega leva divje romantične palače Glück Frigyes-sétáut že potekajo.

Letos mineva sto let, odkar je kipar Béla Markup, ki je ustvaril tudi bronaste leve, ki varujejo parlament, ter labode in delfine kopališč Széchenyi, izklesal znanega kamnitega leva iz Kecske-hegyja iz bloka dolomita.

Velika mačka, ki je v drugi svetovni vojni izgubila glavo, že več desetletij čaka na odrešitev kot trup, a morda ne bo dolgo: lokalna oblast skupaj z družbo Pilisi Parkerdő Zrt. in madžarsko univerzo za likovno umetnost preučuje možnosti obnove.

Kamniti lev iz Kecske-hegyja, Levja skala

Foto: Tamás Szenti

Medtem ko se obnova začne, je vredno raziskati območje, saj se Levje skale, ki se 384 metrov visoko dviga proti gozdu, dotika tudi učna pot Vuk z 12 postajami.

Sprehod, ki se začne na medvedjem igrišču v II. okrožju, s pomočjo aplikacije Digital Wanderer predstavi favno in floro gozda skozi dogodivščine očarljivega lisjaka. Izlet, ki združuje sprehode v naravi in literaturo kot nenavaden par, ponuja nostalgično izkušnjo in senčno sprostitev za vsakega člana družine.