7 edinstvenih igrišč v Budimpešti, ki bi jih moral vsak otrok videti vsaj enkrat

Sanjači o sodobnih igriščih ne manjka ustvarjalnosti, kar dokazujejo tudi z lepimi igračami, uporabljenimi materiali in varno zasnovo. V našem priporočilu vam predstavljamo sedem igrišč v prestolnici, ki si prislužijo priznanje tudi odraslih.

Veliko igrišče Városliget

V Városligetu otroke čaka eno najsodobnejših igrišč v državi s skoraj 50 nenavadnimi igralnimi elementi. Njegov osrednji del je tristopenjsko plezalno ogrodje v obliki balona na vroč zrak, navdihnjeno s sliko Pála Merseja Szinyeija. Otroško kraljestvo, ki je namenjeno več starostnim skupinam, vključuje tudi tobogane, 10 vrst gugalnic, vrvne poligone, vrtljive igrače, trampoline in peskovnike. Nekatere igrače so primerne za razvoj koordinacije gibanja, nameščeni pa so tudi posebni, integrirani igralni elementi.

1146 Budimpešta, Ajtósi Dürer sor 15.

Igrišče ljudskih pravljic Péterja Zölda

Ikonično igrišče Millenárisa je kot oživljena pravljična knjiga. Igrišče, ki je bilo pred kratkim popolnoma prenovljeno, je bilo od odprtja leta 2000 razširjeno s številnimi novimi elementi, seveda v skladu s prejšnjo temo ljudskih pravljic. Na veselje mnogih so originalne igrače, veveričje kolo, grad in ribja gugalnica, ostale, med novimi elementi pa so številne nove figure in stena z ugankami, ki pomagajo, da je preživljanje časa čim bolj interaktivno. Obiskovalci se lahko z zgodbo Péterja Zölda – čigar liki prav tako oživijo na igrišču – seznanijo v dveh jezikih.

1024 Budimpešta, Kis Rókus utca 16-20.

Igrišče Nacionalnega atletskega centra

Steza za rolkanje, plezalna stena, ležalniki in zunanji fitnes park so del tribarvnega igrišča Nacionalnega atletskega centra, ki se nahaja približno 10 minut hoje od Palače umetnosti. Elementi so razporejeni v dve skupini glede na starostne skupine, tako da se lahko vsi otroci varno zabavajo in sprostijo. Mlajši lahko uživajo na trampolinih, gugalnicah, mini toboganu, nizki plezalni mreži in polževem tunelu, starejši pa na vrtavki, plezalnih kockah, gugalnici, zunanjem ksilofonu in viseči mreži.

1095 Budimpešta, Hajóállomás utca 1.

Piratsko igrišče

Ni naključje, da piratsko igrišče v Csepelu privablja obiskovalce od daleč. Postalo je znano zaradi svoje vznemirljive teme, saj je njegov osrednji element impresivna večnadstropna piratska ladja, ki je bila zgrajena s pozornostjo do najmanjših podrobnosti – zakladnice, pirata, papige, mrež, topov in lestev. Dobro vzdrževano igrišče ob Donavi ima plezalni okvir, tobogan, peskovnik hobotnice, vzmetne igrače, gugalnico labodov, gugalnico za dojenčke in mame in celo gugalnico, ki jo je mogoče uporabljati z invalidskimi vozički.

1213 Budimpešta, Hollandi út 141.

Igrišče iz obdobja reformacije

Igrišče iz obdobja reformacije na ulici Hollósy Simon utca obuja spomin na preteklost Hegyvidéka in prestolnice. V parku 12. okrožja, obdanem z drevoredom, si lahko otroci ogledajo igrače, ki jih navdihujejo verižni most, zobato kolo in parnik Kisfaludy, ter se s tematskimi slikami seznanijo s pomembnimi dogodki 19. stoletja. Med atrakcijami so tradicionalne gugalnice in gugalnice, vzmetni konjički, velik peskovnik in otroška mini motociklistična steza z gumijasto prevleko. Možnost je tudi igranja namiznega tenisa.

1126 Budimpešta, Hollósy Simon utca 12.

Igrišče Rumini

Lepo otroško igrišče se nahaja le 5 minut od Batthyányjevega trga. Knjige Judit Berg o Rumini so dale osnovno idejo za realizacijo “mišjega” igrišča na Trgu Mária v 1. okrožju, zato se v igrah seveda odražajo tudi dela ilustratorke knjige, Anne Kálmán. Čeprav klasični elementi igrišča oživijo lokacije in glavne junake zgodbe, kot je pogumna mala ladijska vajenka miška Rumini, se lahko otroci od 1. leta starosti do mladih najstnikov odlično zabavajo, tudi če ne poznajo knjig.

1011 Budimpešta, Mária tér 6.

Igrišče s toboganom na hribu Gellért

Od leta 1967 je tobogan na pobočju hriba Gellért prava klasika za družine z majhnimi otroki in je od prenove leta 2017 nepozabna destinacija. Igrišče, ki se nahaja v senčnem, zelenem okolju, se ponaša s številnimi tobogani, vključno z dolgimi, kratkimi, vijugastimi, dvojnimi in cevnimi tobogani. Poleg tega obiskovalce to poletje čakajo varno, z gumo prekrito pobočje, gugalnica, gugalnica, trampolin, razgledni stolp in mize za piknik.

1118 Budimpešta, Gellértov hrib