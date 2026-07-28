6 naravnih plaž v Budimpešti in okolici za poletni čof

Če bi raje pobegnili pred vročino kot v prenatrpan bazen, temveč v osvežilna jezera, senčne bregove Donave ali peščene plaže, imamo dobro novico: v Budimpešti in okolici je veliko naravnih kopališč.

Római-parti Plázs

Kratek izlet v Római-parti je dovolj in že se boste počutili, kot da ste pustili mesto za seboj. Római-parti Plázs je ena najbolj priljubljenih brezplačnih plaž ob Donavi v Budimpešti, kjer na tiste, ki iščejo poletno osvežitev, čakajo dobro vzdrževana plaža, redno nadzorovana, čista voda in počivališča pod senčnimi drevesi. Reševalci iz vode in kopališče, označeno z bojami, zagotavljajo varnost, brezplačni ležalniki, pitna voda, stranišča, tuši in garderobe pa bodo vaš čas na plaži še bolj prijeten.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos údülőpart 15-17.

Árasztó-part

Če imate raje divje romantične kopališča, se odpravite v Árasztó-part v Újbudi. Letos brezplačna donavska plaža čaka tiste, ki si želijo čofotanja, s še večjim, namenskim kopališčem, hkrati pa ohranja vzdušje bližnje narave. Sodobna stranišča, tuši, novo plažno pohištvo in varno stopnišče zagotavljajo udobje, kopalce pa spremlja tudi reševalec iz vode.

1116 Budimpešta, Hunyadi János út 2.

Plaža Flava

Plaža Flava, ki se nahaja ob jezu Kopaszi, je prava urbana oaza, kjer sončenje, gastronomija in sprostitev gredo z roko v roki. Med sončenjem na peščeni plaži se lahko vedno čofotate na namenskem kopališču, med dvema plavanjema pa vas čakajo osvežilni koktajli, kakovostne jedi s plaže in senčne terase. Sprostitev ob vodi dopolnjujejo športni objekti, senčniki in peneči programi skozi vse poletje, zato plaža Flava zlahka prikliče vzdušje počitnic na plaži.

1117 Budimpešta, Vízpart utca 3.

Plaža Lupa

Če si za en dan želite karibskega vzdušja, vam ni treba na letalo: plaža Lupa, ki se nahaja na obrobju Budakalásza, vas bo z belo peščeno plažo, palmami, kristalno čisto, turkizno vodo in ležalniki zlahka prepričala, da ste na počitnicah na plaži. Skrbno zasnovano nekdanje rudarsko jezero je danes ena najbolj posebnih plaž na območju Budimpešte, kjer vas poleg sprostitve čakajo smučanje na vodi, wakeboarding, SUP, kajakaštvo, odbojka na mivki in številni drugi vodni in plažni športi. Plažo še bolj privlačijo prijetni bari, koktajli, ulična hrana in kakovostne restavracije.

2011 Budakalász, Tó utca 1.

Poštna plaža Szentendrei

Poštna plaža v Szentendreju, znana tudi kot eden od skritih draguljev Donavskega ovinka, je odlična destinacija, če želite prijeten ogled mesta združiti z osvežilnim kopanjem v Donavi. Ta brezplačna plaža, ki se nahaja le nekaj minut hoje od tlakovanih ulic in živahnega mestnega središča, ponuja peščeno obalo, čisto vodo in mirno okolico. Čeprav se Donava tukaj relativno hitro poglobi, je plaža odličen kraj za sončenje, sprostitev in ohladitev v poletni vročini.

2000 Szentendre, Strand utca

Gyömrői Tófürdő

Če iščete mirno, družinam prijazno plažo v bližini Budimpešte, je Gyömrői Tófürdő odlična izbira. Jezero s čisto vodo ima peščeno obalo, urejene zelene površine in senčna drevesa za popolno poletno sprostitev, sončna terasa, prekrita z morskim peskom, pa ima udobne ležalnike in senčnike, ki ustvarjajo počitniško vzdušje. Za najmlajše je na voljo plit otroški bazen, peskovnik ob vodi, igrišče in soba za dojenčke in mame, tako da lahko vsak član družine najde idealno obliko sprostitve zase.

2230 Gyömrő, Munkás utca 18.