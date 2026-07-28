Najbolj atmosferski blues festival poletja se vrača z raznolikimi programi in utripajočimi ritmi

Konec julija bodo živahni blues koncerti za skoraj tri dni v slikovito mesto aglomeracije prinesli poletno festivalsko vzdušje in pravi občutek skupnosti. (x)

Zsámbéki Blues Picnic, ki so ga ustvarili Kulturni center Zsámbéki in blues glasbeniki, ki živijo v okolici, je dopolnil deseto obletnico. Sprva je bil to enodnevni program, namenjen podpori lokalnim skupinam, a je dogodek postal tako priljubljen, da lahko zainteresirani zdaj skoraj tri dni uživajo v blues melodijah v slikovitem okolju.

Letos se lahko festivala udeležite tudi na enem najlepših zunanjih prizorišč v državi, na območju pred porušeno cerkvijo v Zsámbékiju, vendar vas čakata tudi Kulturni center in restavracija Notte Trattoria s kopico odličnih programov.

Novost je tudi, da bo dogodek, za razliko od prejšnjih let, zdaj vključeval razstave, glasbene delavnice, revije knjig in mode ter filmsko projekcijo, tako da se bodo ljubitelji bluesa in kulture lahko prepustili svoji strasti cel vikend.

Program Zsámbéki Blues piknika za leto 2026:

Petek, 24. julij 2026

Kulturni center

16:00 – Otvoritev s fotografijami izpred 10 let

16:30 – Predstavitev knjige Szélcsendben avtorja Vetrója B. Andrása Sebestyéna (Talaba Nimród)

23:00 – Blues klub: Projekcija filma Ekstaza od 19. do 10. ure, sledi glasba in neformalni pogovor

Ruševine cerkve

18:30 – Blues stop

20:00 – Sonia and the New Palefaces

21:20 – Spominski orkester RB Kapitányja

Sobota, 25. julij 2026

Kulturni center

14:30 – Bluesdesign: Modna revija s tekstilno oblikovalko in umetnico Ildikó Horváth in njenimi učenci

23:00 – Pesmi Tüzrólpattant: Vesela glasba Zsámbéki ob tabornem ognju z Attilo Güntherjem (Juice Band), Zsoltom Berto, Gáborjem Lovassom in drugimi

Restavracija Notte Trattoria

16:00 – Jug bandi v zgodovini bluesa: Strokovni pogovor s Péterjem Pénzelom in Zoltánom Tujmerjem (Crazy Daisy Jug Band), ki ga vodi Zsolt Benkő

Ruševine cerkve

18:30 – Bluesdosers

20:00 – Crazy Daisy Jug Band

21:30 – Little G. Weevil Trio

Nedelja, 26. julij 2026

Kulturni dom

10:00 – Kitarska terapija z Zsoltom Benkőjem in zaključek festivala

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Zsámbéki Blues Piknik s klikom tukaj.