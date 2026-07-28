Brezplačni koncerti bodo to poletje polepšali večere na prijetni ulici Józsefvárosa

Za sproščeno vzdušje na nenavadnem koncertnem prizorišču na prostem bodo poskrbeli prihajajoči in znani izvajalci.

Če bi radi preživeli poletne večere v prijetnem okolju v središču mesta in iščete brezplačen program, se ob torkih odpravite na ulico Bacsó Béla! Letos bo Bacsó Bar znova oživel in poleti večkrat napolnil eno najprijaznejših ulic Józsefvárosa z glasbo.

Serija koncertov, ki je že četrto leto, si prizadeva zbližati prebivalce tega območja in obiskovalce. Tudi ulice v središču mesta bodo prevzele novo vlogo: za nekaj ur se bodo spremenile v koncertna prizorišča na prostem. Preostanek poletja bodo v Józsefváros vsak torek od 18. ure na teraso kavarne Csiga prihajali še odlični izvajalci, ki bodo ponujali popolno večerno sprostitev.

Tukaj je koncertna zasedba Bacsó Bar za leto 2026:

21. julij 2026, 18.00 – Zoli Juhász

4. avgust 2026, 18.00 – astrid

18. avgust 2026, 18.00 – Ádám Nagy v živo

1. september 2026, 18.00 – Juci Lovas