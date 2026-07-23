Ikonične lokomotive Otroške železnice oživijo za en poletni večer ta julij

Če iščete resnično poseben program v prestolnici ta julij, se odpravite na Otroško železnico!

Zvečer 18. julija bodo ikonične lokomotive Otroške železnice zavzele tire, tako da boste lahko doživeli čarobnost večerne vožnje z vlakom tudi po temi.

To soboto zvečer, med 19. in 23. uro, bodo vlaki, ki vozijo med Hűvösvölgyjem in Szépjuhásznéjem, odpeljali vsakih 35 minut, vsak vlak pa bo odpeljal v drugačni formaciji. Odpeljali se bodo tudi zeleno-črni vlaki C50, rdeči Mk48, tradicionalna lokomotiva Mk45 in motorni vagon Lillafüred. Iz novega panoramskega vagona si lahko ogledate tudi posebno in nepozabno panoramo Budimpešte.

S seboj se bo splačalo vzeti fotoaparat, saj se bodo posebni vlaki srečali na postaji Hárshegy hkrati, tako da boste lahko ujeli redke trenutke. Dobra novica je, da lahko program obiščete po običajni ceni, zato obljublja odlično poletno sprostitev tako za mlade kot za starejše.