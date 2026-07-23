8 odličnih brezplačnih razstav v Budimpešti, ki jih to poletje ne smete zamuditi

V poletnih mesecih vam ne bo manjkalo spektakularnih razstav in razstav, ki spodbujajo k razmišljanju, saj vas prestolnica čaka s še boljšimi programi likovne umetnosti, ki na srečo ne zahtevajo, da bi segli globoko v žep.

Notranje oblikovanje ZA VAS! // FUGA – Arhitekturni center Budimpešte (15. julij – 30. avgust 2026)

Notranje oblikovanje ponavadi povezujemo s površnim, razkošnim, ki si ga lahko privoščijo le redki – a komaj pomislimo na to, da oprema šol, pisarn, klinik in restavracij vsakodnevno vpliva na naše dobro počutje in učinkovitost. Na to opozarja poletna razstava Madžarskega združenja za notranje oblikovanje, ki nevidni proces oblikovanja in ustvarjalno delo, ki stoji za prostori, naredi vidna, a hkrati vpliva na vse. Med razstavo se lahko vsako sredo zvečer udeležite tudi okroglih miz, kjer strokovnjaki razpravljajo o tem, kako različni prostori oblikujejo naša življenja.

Strobl 170: Vir nesmrtnosti // Madžarska univerza za likovno umetnost (23. julij – 19. september 2026)

Obsežna razstava Madžarske univerze za likovno umetnost je poklon Alajosu Stroblu, ki se je rodil pred 170 leti. 45 del, razstavljenih na razstavi, ne predstavlja le opusa enega najpomembnejših madžarskih kiparjev s preloma 19. in 20. stoletja, temveč razkriva tudi dela, ki so bila skrita več kot sto let. Poleg tega si lahko ogledate tudi posebna dela, ki so bila kot dela umetnika identificirana šele med nedavnimi raziskavami. Brezplačno razstavo si lahko ogledate od torka do sobote v času odprtja prizorišča.

Best of Diploma // HAB (do 9. avgusta 2026)

V enem najimpresivnejših umetniških središč na aveniji Andrássy si lahko ogledate najnovejše in najbolj vznemirljive trende sodobne likovne umetnosti. Razstava z naslovom Najboljše iz diplome 2026 predstavlja širši javnosti najbolj izjemna diplomska dela talentov, ki so nedavno diplomirali na Madžarski univerzi za likovno umetnost. Brezplačna razstava, ki si jo lahko ogledate do začetka avgusta, je odličen kulturni program, kjer lahko iz prve roke odkrijete neomejena, prelomna dela ključnih madžarskih umetnikov prihodnosti.

Brezplačna sodobna razstava v galeriji Virág Judit (do 20. avgusta 2026)

Galerija Virág Judit bo to poletje ljubitelje umetnosti razvajala z izbranimi slikami ključnih ustvarjalcev madžarske sodobne umetnosti. Poleg mednarodno priznanih Imreja Baka, Ilone Keserü, Dóre Maurer in Endreja Rozsde so na razstavi predstavljena tudi dela mlajših umetnikov, kot so Levente Baranyai, József Csató in Gábor Király. Razstava obljublja pravo poletno atrakcijo, saj so predstavljene slike polne svežih, barvitih del, vključno z izjemnimi, monumentalnimi deli iz opusov umetnikov.

Francesca Todde: IUZZA – Podobe nevidne prisotnosti // Hiša Mai Manó (do 23. avgusta 2026)

Opus kultne italijanske pisateljice Goliarde Sapienza je navdihnil Francesco Todde za fotografsko serijo IUZZA, ki preučuje prepletajoče se plasti spomina, literature in pokrajine. Osebni in poetični projekt ni dokumentarna biografska rekonstrukcija, temveč zgodba o namišljenem srečanju, ki raziskuje vprašanja odsotnosti, spomina in nevidne prisotnosti skozi fragmentirane, skrite povezave opusa in biografije. Razstava tako postane notranje potovanje, medtem ko občudujete sicilijansko pokrajino.

#POVEZANO – Identiteta, skupnost in resničnost v digitalnem prostoru // Galerija Deák17 (do 28. avgusta 2026)

Najnovejša razstava sodobne umetnosti v Galeriji otroške in mladinske umetnosti Deák17 vam do konca avgusta pripoveduje o realnostih, skupnostih in vizualni kulturi spletnega prostora. Zahvaljujoč mladim umetnikom galerije lahko iz prve roke dobite celovit vpogled v to, kako tehnologija danes spreminja identiteto, povezanost in naše vsakdanje izkušnje. Začasna razstava, dopolnjena z interaktivnimi elementi VR, služi tudi izobraževalnemu namenu, saj je v središču pozornosti tudi pomen zavestne digitalne prisotnosti.

GYURIII! – Razstava za življenjsko delo Györgyja Keményja // Mestna hiša v Budimpešti (do 31. avgusta 2026)

Razstava za življenjsko delo Györgyja Keményja si lahko ogledate v galeriji Nove mestne hiše v Budimpešti in predstavlja kariero enega najbolj vsestranskih ustvarjalcev sodobne madžarske likovne umetnosti na resnično očarljivi razstavi. György Kemény je odločilna osebnost budimpeštanske vizualne kulture, njegovi plakati že desetletja oblikujejo podobo mesta, njegova dela pa so prejela številne mednarodne nagrade. Retrospektivna razstava ponuja vpogled v njegov nenehno obnavljajoč se opus, od plakatov do pop arta in digitalne abstrakcije, s posebnim poudarkom na njegovih nenehnih spremembah sloga.

Luči Koreje – svilene svetilke iz Jinjuja // Korejski kulturni center (do 4. septembra 2026)

VečVeč kot 1400 svilenih lampijonov bo to poletje osvetljevalo razstavni prostor Korejskega kulturnega centra in nam približalo kulturo oddaljene države. Razstava z naslovom Luči Koreje – Svileni lampijoni Džinjuja predstavlja edinstveno dediščino enega najpomembnejših kulturnih mest Južne Koreje, kjer se že stoletja prepletata tradicija izdelovanja svile in svet lebdečih lampijonov. Razstava, ki ponuja edinstveno svetlobno in prostorsko izkušnjo, hkrati obuja spomine na preteklost in sodobno korejsko vizualno kulturo