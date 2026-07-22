Najboljše plaže v državi vas čakajo s kopanjem, ki traja v noč v juliju

To poletje bodo najboljše plaže v državi že sedemnajstič po zaključni slovesnosti napolnjene s programi. Tiste, ki si želijo kopanja ponoči, čakajo koncerti, savnanje in divje zabave.
Zadnji vikend v mesecu, 25. julija, bodo najboljši zdraviliški centri, vodni parki in plaže v državi dnevno osvežitev dopolnili s kopanjem, ki traja v noč. Ob letošnji Noči plaž vas čakajo odlični programi in popusti v zdraviliščih, povezanih z dogodkom.
Na primer, v Paskál Fürdő vas čakajo animacijski programi in nastopi brazilskih plesalcev, v Aquaworldu pa zabava ob spremljavi žonglerjev z ognjem in retro DJ-jev. Vikend se bo v Mosonmagyaróvárju začel 24. julija z zumbo in zvezdniškimi nastopajočimi, v Siófoku z nočjo grških okusov, v Szentesu in Kiskőrösu s kinom na plaži, v Nádudvarju pa z velikansko penasto zabavo.
Kopališče, ki se v letu 2026 vključuje v program Noč plaž (seznam se nenehno dopolnjuje):
Terme Albertirsai
Aquasziget Esztergom
Aquaworld Budimpešta
Barack Thermal and Adventure Bath, Tiszakécske
Flexum Thermal and Spa, Mosonmagyaróvár
Kopel Galerius, Siófok
Halasthermál, Kiskunhalas
Hungarospa Hajdúszoboszló
Bazen in kopališče na plaži Kanizsa, Nagykanizsa
Termalna kopel Marcal
Terme Nádudvar
Paskál Bath, Budimpešta
Terme Petőház
Termalno kopališče Rónaszéki, Kiskőrös
Termalno kopališče Rózsa, Tótkomlós
Terme in kopališča na plaži Sárrét Kincse, Püspökladány
Terme in wellness kopališče Sárvár
Počitniški center Szentesi
Terme Zalakaros