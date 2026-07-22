Najboljše plaže v državi vas čakajo s kopanjem, ki traja v noč v juliju

To poletje bodo najboljše plaže v državi že sedemnajstič po zaključni slovesnosti napolnjene s programi. Tiste, ki si želijo kopanja ponoči, čakajo koncerti, savnanje in divje zabave.

Zadnji vikend v mesecu, 25. julija, bodo najboljši zdraviliški centri, vodni parki in plaže v državi dnevno osvežitev dopolnili s kopanjem, ki traja v noč. Ob letošnji Noči plaž vas čakajo odlični programi in popusti v zdraviliščih, povezanih z dogodkom.

Na primer, v Paskál Fürdő vas čakajo animacijski programi in nastopi brazilskih plesalcev, v Aquaworldu pa zabava ob spremljavi žonglerjev z ognjem in retro DJ-jev. Vikend se bo v Mosonmagyaróvárju začel 24. julija z zumbo in zvezdniškimi nastopajočimi, v Siófoku z nočjo grških okusov, v Szentesu in Kiskőrösu s kinom na plaži, v Nádudvarju pa z velikansko penasto zabavo.

Kopališče, ki se v letu 2026 vključuje v program Noč plaž (seznam se nenehno dopolnjuje):

Terme Albertirsai

Aquasziget Esztergom

Aquaworld Budimpešta

Barack Thermal and Adventure Bath, Tiszakécske

Flexum Thermal and Spa, Mosonmagyaróvár

Kopel Galerius, Siófok

Halasthermál, Kiskunhalas

Hungarospa Hajdúszoboszló

Bazen in kopališče na plaži Kanizsa, Nagykanizsa

Termalna kopel Marcal

Terme Nádudvar

Paskál Bath, Budimpešta

Terme Petőház

Termalno kopališče Rónaszéki, Kiskőrös

Termalno kopališče Rózsa, Tótkomlós

Terme in kopališča na plaži Sárrét Kincse, Püspökladány

Terme in wellness kopališče Sárvár

Počitniški center Szentesi

Terme Zalakaros