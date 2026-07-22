6 gastropubov ob obali v Budimpešti in okolici, ki imajo vse, kar potrebujete za poletno sprostitev

Poletje, obala, osvežilne pijače in kopica gurmanskih prigrizkov – kaj več bi si lahko želeli v vročih mesecih? Naslednjih šest gastropubov zna še izboljšati izkušnjo: včasih z živo glasbo, včasih s sezonskimi ponudbami, včasih s programi za skupnost. Čas je, da jih dodate na svoj seznam želja! (x)

Este11

V neposredni bližini jezera Feneketlen, pod zaščito velikanskega kostanja, se lahko to poletje sprostite na vrtu Este11. Čakajo vas na prostem od 16. ure med tednom in od 14. ure ob vikendih – s širokim izborom madžarskih in tujih vin, nenehno spreminjajočim se menijem koktajlov in vsem, kar potrebujete za sladko življenje. Če vse to ni bilo dovolj, se neapeljske mojstrovine picerije Digó pečejo v krušni peči na vrtu, skritem na vogalu ulice Villányi-Fadrusz. Rezervacije so zelo priporočljive!

1113 Budimpešta, Villányi út 14.

Lizsé

Če je poletje, se odpravite v mestni park, še posebej v Lizsé, ki v središče mesta prinaša pristno vzdušje sprostitve ob vodi. Družine, turisti in domačini jo obožujejo: nič čudnega, saj lahko tukaj celo okusite dobrote, medtem ko ležite na ležalniku. Zahvaljujoč Tuning Burgerju si lahko privoščite nebeško smash burgerje, če pa imate raje italijanske okuse, vam bo ekipa Digó pripravila pristno neapeljsko pico v krušni peči iz dolgo vzhajanega testa. Vse to lahko pospremite z odličnimi osvežilnimi pijačami – koktajli, penino, brezalkoholnimi koktajli, različnimi pivi in hladnimi pijačami.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 3.

Duna Garden Bistro

Osvežilne pijače, hrana na plaži in nepozabni programi vas čakajo na bregovih Donave, saj to poletje oživi Duna Garden x Dubicz Fröccterasz. Vsak teden od srede do sobote lahko uživate v edinstveni ponudbi hrane in pijače, glasbenih večerih in programih za skupnost v prijetnem okolju ob vodi – pridite na romantično večerjo, večer s prijatelji ali celo na pomenljivo popoldne z družino. Za goste so pripravljeni redni večeri z živo glasbo, DJ-ji, kino na prostem, zabavni otroški programi in možnosti za družinsko rekreacijo.

1208 Budimpešta, Vízisport utca 12-18/A

Dunaparty Megálló

Ikonični gastropub v Albertfalvi, ki se nahaja ob parku Savoya, čaka tiste, ki hrepenijo po vzdušju ob vodi z langoši, palačinkami, osličem, točenim pivom in vsemi drugimi dobrotami. Dunaparty Megálló lahko opazite že od daleč: gostom strežejo iz rdečega avtobusa, ki lahko sedijo na sončni terasi. Vredno ga je obiskati že samo zaradi menija langošov, saj poleg klasičnih jedi ponujajo tudi gurmanske različice, vključno z grško solato. Kot da razgled na Donavo in obilica dobrot nista dovolj, poleti dobro vzdušje pogosto zaokroži živa glasba!

1116 Budimpešta, Hunyadi János út 162.

Kavarna Christine, Szentendre

Szentendre je poleti vreden obiska, saj je kavarna Christine ena od nekronanih kraljic gastronomije ob Donavi. Na dosegu roke od reke, s popolno panoramo, lahko izbirate med najboljšimi kombinacijami okusov: na trenutnem jedilniku so jagodna kremna juha z mangovo peno, Angus Ossobuco, postrežen z nežno zelenjavo, številne domače testenine in številne druge sezonske dobrote. Seveda tudi ljubitelji klasičnih okusov ne bodo lačni, saj Christinina kuhinja z družinsko gostoljubnostjo med drugim pripravlja tudi golažno juho, ciganski zrezek in ocvrte svinjske kotlete.

2000 Szentendre, Görög utca 6.

Benedict Café & Brunch

Kje drugje bi se dan lahko začel v stilu kot na bregovih Donave, v družbi nebeških jedi! Benedict Café & Brunch ponuja vse to s specialiteto kavo Herz, vznemirljivimi koktajli in drugimi osvežilnimi pijačami ter slikovitim razgledom. Njihov jedilnik vključuje največje priljubljene zajtrke: hrustljave klobase, dobro zapakirane sendviče z rogljički in seveda jajca Benedikt, ki jih pripravljajo v več različicah – pult pa je poln okusnega peciva. Karkoli si zaželite na sončno jutro ali popoldne, boste našli v priljubljenem zajtrkovalnem lokalu na plaži Marina!

1138 Budimpešta, Úszódaru utca 1.