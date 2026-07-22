16 razglednih točk ob Blatnem jezeru, vrednih razglednic, kjer vas čaka osupljiva panorama

Okoli Blatnega jezera je veliko vrtoglavih razglednih točk, ki ponujajo nepozabne razglede, vključno z naravnimi panoramskimi točkami in stolpi, ki čakajo, da se nanje povzpnete.

Razgledna točka Tücsökdomb, Nemesvita

V globinah majhnega gozdička Nemesvita ste morda opazili čarobni prizor: tukaj se nahaja 22 metrov visok mestni razgledni stolp. Na srečo si lahko med vzponom po stopnicah večkrat vzamete odmor, nato pa se z vrha stolpa pred vami odpre neverjeten panoramski razgled od kotline Tapolca do gorovja Keszthely. Na voljo sta tudi igrišče in ogromen labirint iz žive meje.

Razgledna točka Kisfaludy, Badacsonytomaj

Razgledni stolp Kisfaludy, ki se nahaja na vrhu Badacsonyja na višini 438 metrov, ponuja eno najbolj spektakularnih panoram celotnega Blatnega jezera. Po vzponu na vrh je vzpon na 18-metrski stolp resen preizkus moči, a se splača zaradi razgleda iz Tihanyja na zaliv Keszthely. Z zgornjega nadstropja nedavno prenovljenega razglednega stolpa lahko uživate v skoraj popolnem panoramskem pogledu na jezero in opornike.

Razgledni stolp Kőkapu, Nemesgulács

Skriti razgledni stolp Kőkapu v Badacsonyju je resnično doživetje, ki ga morate obiskati: z roba nekdanjega bazaltnega rudnika se za leseno ograjo razkriva kotlina Tapolca in impresivna vrsta opornikov. Od hriba Tóti, preko Gulácsa in Csobánca do hriba Szent György sta v daljavi vidna tudi Haláp in Somló, za njima pa so hribi Blatnega višavja in gorovja Keszthely.

Razgledna točka Eötvös Károly, Szentbékkálla

Ni dvoma, da je bila kotlina Káli izumljena za pohodništvo, saj je okolica posejana z gričevnatimi regijami, z vrha katerih lahko uživate v osupljivi panorami. Neizogibna destinacija med pohodništvom je razgledna točka Eötvös Károly na Črni gori v Szentbékkálli, ki ponuja enega najlepših razgledov na Blatno gorovje.

Križ na hribu Tamás, Balatonfüred

Križ na hribu Tamás je manj znana, a impresivna razgledna točka v prestolnici severne obale. Do monumentalnega križa se morate povzpeti le na kratek vzpon, za nagrado pa boste deležni neprimerljive panorame Balatonfüreda, polotoka Tihany in Blatnega jezera. To je idealen kraj za kratek oddih: preden se odpravite na višje točke, se je vredno namestiti, spočiti in uživati v razgledu.

Razgledna točka Endrődi Sándor, Csopak

V bližini Csopaka, na 327 metrov visokem hribu Csákány, stoji razgledna točka, poimenovana po pesniku, rojenem v Veszprému. Prejšnji leseni stolp je bil leta 2015 zamenjan z leseno konstrukcijo, ki je vidna še danes, s katere so jasno vidni vzhodna kotlina Blatnega jezera, polotok Tihany in gozdovi Južnega Bakonyja. Vrh je mogoče doseči tudi iz Csopaka in Paloznaka, na učni poti Olaszrizling pa se lahko seznanite s tipičnimi sortami grozdja Balatona.

Razgledna točka Órtorony, Tihany

Tihany, znan po kmečkih hišah s slamnatimi strehami, je idealen kraj za občudovanje Blatnega jezera s ptičje perspektive, a za popolno doživetje se morate odpraviti na razgledno točko Órtorony na hribu Apáti! Trinadstropni stolp gleda na modrino Madžarskega morja, Notranje jezero, Bakony in viadukt Kőröshegy, del panorame pa sta tudi benediktinski samostan in obala Balatonfüreda.

Razgledni stolp Soós-hegyi, Balatonkenese

Na vrhu Balatonkeneseja, na strmem pobočju Soós-hegy, preurejen radijski stolp ponuja enega redkih razgledov na Blatno jezero: lahko pogledamo čez jezero, na polotok Tihany in celo na hotelsko vrsto v Siófoku. 75 metrov visok nasip, ki podpira stolp, je sestavljen iz 10 milijonov let starih usedlin iz Panonskega jezera, v zidu pa živijo kmečke lastovke in martince. Do vrha vodi učna pot Tátorján, ki poteka mimo skrivnostnega Tatárlikaka in obeliska pesnika Lajosa Soósa.

Razgledni stolp Csere-hegyi, Alsóörs

Nad Alsóörsom, na 298 metrov visoki Csere-hegy, stoji najlepši, cerkvi podoben razgledni stolp Blatnega jezera. Stolp, zgrajen leta 1935, se je skozi leta imenoval tudi Razgledni stolp Horthyja Miklósa in Szabadsága, sedanje ime pa je dobil ob prenovi leta 2001. Z vrha se odpira čudovit razgled na Blatno jezero in okoliške vasi, v jasnih dneh pa se vidijo tudi hribi Somogyi in Veszprém. Sosednja razstavna stavba čaka obiskovalce z razstavami lokalnih umetnikov.

Razgledni stolp Jókai, Balatonfüred

Razgledni stolp Balatonfüred, poimenovan po briljantnem pisatelju, je odlična destinacija, če imate radi pohodništvo in literaturo. Do razglednega stolpa Jókai se lahko pride iz dveh smeri: ena pot se začne iz jame Lóczy, druga pa z ulice Kilátó. Čeprav sta obe poti strmi, panorama polotoka Tihany odtehta ves trud.

Razgledna točka na ulici Kisfaludy, Szántód

Morda ni pretiravanje, če rečemo, da je razgledna točka na ulici Kisfaludy najbolj posebna točka v Szántódu. Na koncu ulice navdušene raziskovalce čaka 150 metrov dolga lesena ploščad, obdana s trstičjem. Z vrha se odpre neverjetna panorama s čudovitim razgledom na Blatno jezero – skriti mali dragulj, ki je bil pred nekaj leti obnovljen zahvaljujoč sodelovanju skupnosti.

Terasa za sprostitev iz hrasta Molyhos, Szántódpuszta

Panorama skoraj 20 kvadratnih metrovS terase lahko občudujete razgled na severno obalo in polotok Tihany, če se sprehodite do počivališča Molyhos tölgy na hribu Király v Szántódpuszti. Razgled na poti je kot na razglednico, odličen pa je tudi program za vso družino: za počivališčem je celo majhna naravna pot.

Razgledna točka Kőhegyi, Zamárdi

V preteklosti je na majhnem vinogradniškem griču v Zamárdiju, ki je nastal iz prejšnjega, stala stiskalnica, danes razgledna točka, obdana s škornji. V primeru razgledne točke Kőhegyi panorama ne bi mogla biti bolj veličastna, saj se valjasta zgradba nahaja tik nasproti polotoka Tihany, v jasnih dneh pa je območje Badacsony odlično vidno. Do njega je mogoče priti s kratkim sprehodom iz središča mesta, sprostite pa se lahko tudi na vinski terasi ob njej.

Xantus János Gömbkilátó in Visoka pot, Balatonboglár

Ikonični simbol Balatonboglárja je Gömbkilátó, ki izstopa iz množice zaradi svojega značilnega videza in panoramskega razgleda. Sprehodite se okoli 165 metrov visokega razglednega stolpa in hkrati občudujete Blatno jezero, Badacsony in mesto pod vami. S kombinirano vstopnico se lahko sprehodite tudi po Visoki poti ob razglednem stolpu, ki ponuja odlične lokacije za fotografiranje in učno pot.

Razgledna točka Sipos-hegyi, Fonyód

Na srečo vam pohodniške destinacije ne bodo zmanjkale, tudi če ste na počitnicah v južnem delu Blatnega jezera, saj Sipos-hegy v Fonyódu obljublja lahkoten pohod. Razgledni stolp na vrhu hriba ponuja čudovito panoramo polotoka Tihany, zaliva Keszthely in strmih strmcev severne obale, razgled pa bo nadomestil dolgo stopnišče, ki vodi do stolpa.

Mala in Velika razgledna točka, otok Kányavári

Na otok Kányavári, ki ga lahko obiščete samostojno vse leto, brez vodnika, vodi očarljiv lesen most. Ko pridete na drugo stran, se boste takoj znašli v bujnem zelenju, polnem ptičjega petja. Pohodniško točko je vredno raziskati po učni poti Búbos vécsök, kjer vam 15 postaj pove več zanimivih dejstev o včasih močvirnatem in močvirnatem divjem življenju ter vrstah ptic, ki jih tukaj najdemo. Med sprehodom se lahko ozrete tudi z Male in Velike razgledne točke, od koder lahko uživate v čarobni panorami okolice.