7 odličnih festivalov v Budimpešti, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Letos kar najbolje izkoristite poletje v prestolnici, saj je od julija do septembra na voljo nešteto odličnih festivalov, ki ponujajo brezmejno sprostitev.

Poletni festival Palotai // Park generacij (23.–26. julij 2026)

Med 23. in 26. julijem se bo najboljša kultura preselila v Park generacij v Újpaloti, da bi 15. okrožje napolnila s štirimi dnevi skupnostnih doživetij in kakovostnih programov. Na brezplačni seriji dogodkov na prostem si lahko ogledate enoosebno komedijo Sándorja Csányija in veselo glasbeno komedijo Jaz in moj mali brat, nato pa zaplešete do solz na koncertu 100-članskega komornega orkestra Gypsy Orchestra in tribute dua skupine ABBA.

Kašmirski festival // Népszínház utca (15.–16. avgust 2026)

Med 15. in 16. avgustom bo v ulici Népszínház utca v polnem multikulturnem vznemirjenju, saj prihaja Kašmirski festival! Tudi letos se nad programom serije dogodkov, ki je organizirana že šestič, ne morete pritoževati, saj lahko poleg glasbenih in plesnih doživetij izbirate med čudovitimi nepalskimi ročnimi izdelki, med gastronomskimi izleti pa lahko poleg tradicionalne afriške in indijske kuhinje okusite tudi najljubše poletne okuse.

Jubilejni festival plesnih hiš Folkpark // Budapest Park (21. avgust 2026)

Zelo uspešen festival plesnih hiš Folkpark v Budapest Parku je dosegel svojo obletnico, katere del lahko letos postanete že petič. Obletnico bodo 21. avgusta praznovali z dostojno zabavo, saj se boste lahko zabavali do zore ob nastopih skupin Sarjú Banda, Romano Drom in Zurgó Ensemble. Če kupite vstopnico za koncert skupine Bagossy Brothers Company pred festivalom ljudske glasbe, se lahko dogodka udeležite celo brezplačno!

TE!Feszt, šesti // Andrássy út (28.–30. avgust 2026)

Ko brskamo po programu šestega TE!Feszta, ne moremo verjeti svojim očem: tridnevna serija dogodkov na Andrássy ut ponuja skoraj vse, kar lahko ponudi večji madžarski festival – le da je popolnoma brezplačen. Med 28. in 30. avgustom bosta nastopila Magashegyi Underground in Tamás Molnár, na voljo pa bodo tudi otroški programi, skupnostna joga in plesni dogodki. Pravzaprav organizatorji obljubljajo še več presenečenj do datuma!

Bakáts Feszt // Bakátsov trg (28.–30. avgust 2026)

Sam konec avgusta bosta Bakátsov trg in njegova okolica polna kulture, saj boste med 28. in 30. avgustom lahko priča super seriji programov, ki so namenjeni izključno umetnosti, v posebnem vzdušju Ferencvárosa. Organizatorji bodo urnik še navajali, ko se bo datum bližal, a eno je gotovo: med brezplačnimi programi boste našli razstave, glasbene in plesne predstave ter gastronomske dobrote.

Sóletov festival // Park Városháza (30. avgust 2026)

30. avgusta se bo vse vrtelo okoli ikonične jedi judovske kuhinje, saj se obsežen gastronomski program Sinagoškega tedna vrača že desetič. V parku Mestne hiše lahko tisti dan poskusite široko paleto dobrot, poleg dobrot pa lahko uživate tudi v vznemirljivih programih.

28. judovski kulturni festival // Sinagoga na ulici Dohány (30. avgust – 10. september 2026)

Največji judovski umetniški dogodek v Budimpešti bo potekal med 30. avgustom in 10. septembrom in bo tudi letos obiskovalce pozdravil s programi svetovnega formata, mednarodno priznanimi izvajalci in čudovitimi prizorišči. V sinagogi na ulici Dohány bodo nastopili z grammyjem nagrajeni Gipsy Kings Diega Baliarda, Anima Sound System bo koncertiral v sinagogi na ulici Rumbach, Pál Mácsai pa se bo pripravljal na celonočno delavnico.