5 prijetnih, osamljenih vrtnih kotičkov v Budimpešti, kjer lahko uživate v okusni hrani

Med naslednjimi vrtnimi prostori lahko hitro najdete svojega novega favorita, ne glede na to, ali se želite izgubiti v vrvežu mestnega središča ali pobegniti pred vročino na osamljena dvorišča na obrobju. (x)

Stiflerjev vrt

Ogromne, sončne terase Stiflerjevega vrta, ki se nahaja v osrčju Zuglója, so kraj, kjer se poleti izmenjujejo lahka kosila, dolge večerje in zgodbe ob odličnih vinih. Okolje, obdano z rastlinami, sproščeno, a ekskluzivno vzdušje in neustavljive jedi skupaj ustvarjajo izkušnjo, v kateri se splača ostati še en krog. Prizorišče je vredno obiskati pred ali po koncertih na stadionu v bližini, lahko pa je tudi dobra izbira za ogled tekem, saj si lahko najpomembnejše tekme udobno ogledate ob kozarcu piva ali okusni večerji.

1143 Budimpešta, Stefánia út 1.

Náncsi Néni Vendéglője

V Budimpešti je le malo krajev, kot je Náncsi Néni Vendéglője, ki se nahaja na robu Hűvösvölgyja in se tako z imenom kot z gostoljubnostjo poklanja lastničini babici. Cilj restavracije, ki je brez zadržkov, je gostom ponuditi tisto, česar večini restavracij manjka: družinsko vzdušje, ki spominja na nedeljska kosila, in jedi z okusi doma, kjer lahko celo izberete kumarice in marmelado s polic, ki spominjajo na shrambo vaših starih staršev. Poleti se splača prigrizniti v senčnem vrtu, za mizami, okrašenimi z rdeče-belimi karo prti, kjer se čas skoraj ustavi.

1029 Budimpešta, Ördögárok utca 80.

Csók Bisztró

Csók Bisztró se nahaja v vznemirljivi vili umetniškega centra Hungarian Art & Business, živahnem, umetniškem prostoru, ki dopolnjuje kulinarične užitke, cvetlična terasa, pokrita s senčniki, pa je prava oaza v betonski džungli Pešte. Ne glede na to, ali gre za hiter poslovni sestanek, kavo po vodenem ogledu ali najboljšo zajtrkovalno izkušnjo v mestu, tukaj ne boste razočarani. Če iščete pristen, sproščen budimpeštanski občutek, so vam od jutra do popoldneva na voljo ikonične jedi za pozni zajtrk, kot so jajca Benedikt, popoln, hrustljav avokadov toast ali priljubljeni burger Csók.

1062 Budimpešta, Andrássy út 112.

Kalóz Burger

Kalóz Burger, ki se nahaja v športno-rekreacijskem parku Hermina, je priljubljen kraj v 16. okrožju. Ob pogledu na raznolike burgerje, hrustljave hrenovke, lahke sklede in teraso, ki izžareva primestno vzdušje, se ne moremo načuditi. Poleg tega burgernica dnevno prejema madžarske sestavine, tako da boste na mizi vedno imeli svežo in kakovostno hrano. Če nas boste poslušali, svoje naročilo okronajte z eno od nebeških sladic iz kozarca, kjer poleg klasičnega Somlóija in tiramisuja najdete še jabolčno-karamelno kremo in malinovo panna cotto.

1162 Budimpešta, Szlovák út 142.

Tereza

Boemski mestni vrt v 6. okrožju je pred kratkim prejel častni naziv, saj je ekipa Tereza prva v naši državi prejela certifikat Sello M za pristno mehiško gastronomijo. Pomembno mednarodno priznanje si zasluži, saj vas bodo tacosi, quesadille in buritosi, pripravljeni po tradicionalnih receptih, v domišljiji takoj ponesli v Mehiko – še posebej, če glavne jedi poplaknete z avtentičnimi hišnimi zamrznjenimi margaritami ali požirkom tekile. Poleg tega vas v restavraciji vedno čaka poseben program, ki bo vsak navaden dan spremenil v pravo zabavo!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.