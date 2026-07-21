Slikovita panorama vabi, da osvojite tretjo najvišjo goro v Börzsönyju

Vznemirljiv pohod na tretjo najvišjo goro v Börzsönyju, z divje romantičnimi potmi, nostalgično stavbo in slikovito panoramo, pretihotapi pustolovščino v poletne vikende.

849 metrov visok vrh narodnega parka Duna-Ipoly ponuja odličen program za pohodnike vsak dan v letu. Nagy-Hideg-hegy je poleti priljubljena izletniška destinacija za pohodnike in to ni naključje, saj hladne višine ponujajo priložnost za oddih od vrveža vsakdanjega življenja.

Do vrha se lahko pride z napornim pohodom, ko pa pridete do planote, se iz tamkajšnjega zavetišča odpre čudovit razgled na Višegradsko gorovje. Iz Nagybörzsönyja lahko po relativno dolgem in neprekinjenem pohodu dosežete vrh gore, zmerno zahtevno razdaljo pa naredijo vznemirljivo zaradi bistrih vodnih brodov in divjih bukovih gozdov.

Naselja, ki jih lahko izberete kot izhodišča, so iz Budimpešte enostavno dostopna v eni uri vožnje z avtomobilom ali urah in pol do dveh z javnim prevozom. Iz Szokolye lahko v ogled vključite tudi pustolovski program, če se z lahko železnico pripeljete do končne postaje Királyrét in od tam začnete vzpon.

Med počitkom v nedavno prenovljeni turistični hiši lahko izkušnjo obogatite z dobrotami bifeja. V kuhinji najdete vse, kar bi pričakovali od gorske hiše, od fižolovega golaža do strapacske iz ovčje skute, poleg tradicionalnih glavnih jedi pa pohodnike pogostijo tudi s štrudlji in sezonskimi tortami.

Zahvaljujoč nastanitvi lahko celo prenočite, če raziskovanje območja nadaljujete naslednji dan. Več informacij o turistični hiši Nagy-Hideg-hegyi najdete na tej povezavi, na spletni strani Narodnega parka Duna-Ipoly.

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