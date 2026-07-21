Ruševine srednjeveških cerkva vabijo v očarljivo vasico z nekaj sto prebivalci v Blatnem višavju

Idilična vasica Dörgicse, ki leži na severni obali Blatnega jezera in ima 300 prebivalcev, ima sedem cerkva. Poleg čudovitega razgleda je posebnost tudi to, da tri od njih delujejo kot spomeniki.

Kisdörgicse, Felsődörgicse in Alsódörgicse, ki danes tvorijo eno vas, so bile v srednjem veku ločene vasi in vsaka je imela svojo cerkev iz obdobja Arpádovcev – tega se ne more pohvaliti veliko vasi. Med turško okupacijo so bile vasi izpraznjene in nato združene, vendar ruševine svetih krajev še danes pričajo o zgodovini treh vasi.

Cerkev Kisdörgicse, zgrajena v čast svetemu Juriju, skrita med polji, je bila zgrajena na prelomu iz 12. v 13. stoletje. Stoletja je stala kot ruševina, nato pa je po obnovi leta 2023 območje ponovno okrasila s svojim nekdanjim šarmom. Med obnovo so obnovili le tiste elemente, ki jih je bilo mogoče avtentično obnoviti.

Od tu se lahko takoj odpravite proti najstarejši cerkvi v naselju: cerkev v Felsődörgicseju je morda obstajala že v 11. stoletju in je bila delno zgrajena z uporabo kamnov iz rimske dobe. Od treh cerkva je ta morda arhitekturno najzanimivejša, saj je bila med kasnejšimi širitvami po tatarskem vdoru preoblikovana v posebno dvojno cerkev. Njeni dve ladji in dve svetišču sta še danes jasno vidni.

Ruševine cerkve Matere Božje Alsódörgicse, ki se dviga na vrhu hriba, so jasno vidne že od daleč. Na koncu komaj enournega sprehoda je prva stvar, ki jo zagledate, njen stolp, ki s svojimi 20–22 metri dominira nad pokrajino. Cerkev, zgrajena v 13. stoletju, je bila kasneje uporabljena in prezidana, zato je na njenem obzidju mogoče odkriti sledi več obdobij. Panorama Blatnega jezera s pokopališča je že sama po sebi vredna ogleda, še posebej ob sončnem zahodu.

S sprehodom med srednjeveškim obzidjem lahko hkrati začutite težo zgodovine in spokojnost Blatnega višavja. Vse tri lokacije so znotraj meja Dörgicseja enostavno dostopne z avtomobilom in kolesom. Ne glede na to, ali načrtujete kratek popoldanski oddih ali pa ga obiščete kot del celodnevnega raziskovanja Blatnega jezera, vas bodo vinarne, pohodniške poti in panoramska počivališča v okolici zlahka zaposlile od jutra do večera.

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