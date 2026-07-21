8 nepozabnih razstav ob Blatnem jezeru, ki prinašajo kulturo v poletje

Čeprav je Blatno jezero predvsem kraj za velike pljuske, je vredno raziskati območje tudi s kulturnim očesom, saj lahko naletite na odlične razstave, ki bi jih bilo škoda zamuditi ob madžarskem morju to poletje.

Péter Weiler: Neskončni mir // KUNSZT!, Veszprém (od 13. junija 2026)

»Blatno jezero je kot palačinke: nikoli se ga ne moreš nasititi« – ta večna in neuničljiva resnica je navdihnila najnovejšo razstavo slikarja Péterja Weilerja, ki zdaj nadaljuje svojo serijo s tematiko Blatnega jezera s povsem novim medijem, in sicer z deli iz ognjenega emajla. Če vas tematika očara tudi vas, obiščite galerijo KUNSZT! v Veszprému, kjer bodo dela iz zbirke prvič predstavljena javnosti.

44. razstava madžarske tiskovne fotografije // Balatonföldvár (od 23. junija 2026)

Če bi se raje spominjali javnih dogodkov preteklega leta kot lahkotnejših tem, se morate v prijetnem poletnem večeru sprehoditi ob pristanišču Balatonföldvár in odkriti nagrajene materiale 44. razstave madžarske tiskovne fotografije. Obisk je vredno načrtovati čim prej, saj gre za potujočo razstavo in bodo zunanji zasloni verjetno vidni le nekaj tednov, čeprav organizatorji še niso objavili natančnega datuma zaključka.

Po Egryju, v luči Udvardija, z vinom v kozarcu // Badacsonytomaj (9., 14., 16., 21., 23. julij 2026)

Vabljeni na ekskluzivni voden ogled delavnic dveh ikoničnih slikarjev iz Badacsonyja v juliju. Med ogledom boste dobili vpogled v delo Józsefa Egryja in Erzsébet Udvardi: njuna umetnost ujame luči, barve in posebno vzdušje Blatnega jezera. Umetniško doživetje dopolnjuje prijeten sprehod z imerzivnim turističnim vodnikom in trihodna degustacija vin v Badacsonyju.

Ildikó Makkos – Arta Impulse // Villa Gyetvai, Balatonfüred (10. julij 2026 – 6. avgust 2026)

Najnovejša razstava Ildikó Makkos, Arta Impulse, se bo odprla 10. julija v centru Villa Gyetvai v Balatonfüredu. Arta Impulse predstavlja dela, ki temeljijo na vtisih, notranjih navdihih in simbolih, ki presegajo vidni svet, zato boste prizorišče zagotovo zapustili z vznemirljivimi kulturnimi doživetji. Brezplačno razstavo si lahko ogledate do 6. avgusta v času odpiralnega časa vinarne.

Teden umetnosti Füred // Kongresni center Balatonfüred (24.–26. julij 2026)

Konec julija bo v kongresnem centru Balatonfüred več kot 20 priznanih galerij in dražbenih hiš predstavilo svoja klasična in sodobna umetniška dela. V skladu s tem si lahko ogledate tudi razstave galerij acb, umetniškega studia Kolibri, galerije Ar2day, galerije Neves Kor-Társ in Zsolnai Fine Arts. Poleg slik si lahko ogledate tudi skulpture, pohištvo, preproge in nakit, v soboto pa se lahko udeležite tudi zanimivega vodenega ogleda in okrogle mize.

Retrospektivna razstava in pop-up trgovina NUBU // Balatonfüred (do 30. avgusta 2026)

Dialog med umetnostjo in modo je predstavljen na retrospektivni razstavi NUBU, kjer si lahko ogledate najbolj prepoznavne kolekcije blagovne znamke skupaj z deli umetnikov, ki so jih navdihnili. Razstava zato predstavlja dela umetnikov, kot so Péter Botos, Dóra Maurer, Ágnes Soltész ali Menyhért Szabó. Razstavo bo dopolnjevala pop-up trgovina, kjer si boste lahko ogledali tudi kose iz naslednje poletne kolekcije. Tudi v tem primeru si lahko dogodek ogledate popolnoma brezplačno, vendar je vstop odvisen od predhodne registracije, povezavo do katere najdete na dogodku na Facebooku.

Vasarely – Oče op-arta // CODE Veszprém (do 31. decembra 2026)

Veszprémski digitalni center izkušenj CODE vas vabi v svet vrtoglavih optičnih iluzij: ob 120. obletnici rojstva Victorja Vasarelyja so odprli imerzivno razstavo, kjer vas bodo dela legendarnega umetnika dobesedno obkrožila. Na razstavi lahko tudi vi postanete oblikovalec prostora, še posebej, če preizkusite interaktivno igro, ki jo je navdihnil Vasarely. Sprehod skozi doživljajske prostore traja približno pol ure, zato ni tako naporen za oči. Posebno razstavo si lahko ogledate celo z vodenim ogledom!

Balatoni Retro // Balatoni Múzeum, Keszthely (do 30. aprila 2027)

Blatno jezero starih poletij oživi z najnovejšo razstavo Balatoni Múzeum. Na razstavi, polni nostalgije, lahko dobite odgovore na vprašanja, kakšno je bilo madžarsko morje pred 40–60 leti, kdo si je lahko privoščil izlet na Blatno jezero in kateri hobiji so bili še posebej priljubljeni na obali jezera. Začasno zbirko si lahko ogledate na lokaciji Keszthely do naslednje pomladi. Ta razstava bo zagotovo obudila najlepše družinske spomine!