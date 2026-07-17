Za vedno v Györöku: Neizogibne znamenitosti v biseru severne obale Blatnega jezera

Eden manj znanih biserov severne obale je Balatongyörök, kjer vas to poletje čaka nešteto dogodivščin.

Plaža Balatongyörök, ki je bila nagrajena s številnimi nagradami, čaka tiste, ki si želijo sprostitve, s kristalno čisto vodo, peščeno plažo, toboganom in več restavracijami. Na plaži so tako senčna kot sončna območja, ločen bazen, igrišče, peskovnik in programi pa zagotavljajo, da se otroci lahko osvežijo.

Iz Szépkilátója se pred nami odpira ena najlepših panoram Blatnega jezera, od koder je mogoče videti tudi strmine kotline Tapolca in zaliva Szigliget. Izvir Római je od tu enostavno dostopen s pohodom. Odličen program za družine je pot Pele apó, ki povezuje Balatongyörök in Balatonedericse ter ob poti vodi mimo več znamenitosti.

Med znamenitostmi so počitniške vile ob obali, ki pričarajo vzdušje monarhije, značilno za naselje na začetku 20. stoletja.

Seveda je območje polno tudi gastronomskih dobrot: poiščite nepozabni Balaton v Party Csóki, na Promenád Kávéház lahko poskusite nagrajene torte, Fagyipont pa vas pričaka z različnimi posebnimi sladoledi.