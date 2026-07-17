Popoln gorski zatočišče za poletje, kjer je sprostitev zagotovljena poživljajoča

Če iščete kraj, kjer lahko končno pustite za seboj naporen vsakdan, se odpravite v Répáshuto, pravljično gorsko vasico, ugnezdeno v osrčju narodnega parka Bükki, kjer vas čaka odlična namestitev.

V dolini, obdani z gozdovi naselja, ki se nahaja 600 metrov nadmorske višine, vas čaka Chalet for You, kjer dve prijetni brunarici in ločena finska savna zagotavljata popolno sprostitev.

Na pol hektarja velikem posestvu, obdanem z bukovim in borovim gozdom, boste našli samo hišice za dve osebi, zaradi česar je kraj idealna izbira, če iščete romantičen zatočišče, sprostitev ob obletnici ali preprosto nekaj mirnih dni v dvoje.

Eden od vrhuncev sprostitve je lasten jacuzzi, kjer lahko ob kozarcu vina – darilu hiše – v rokah občudujete zvezdnato nebo. Prav tako je vredno obiskati finsko savno, ki se nahaja na najvišji točki lokacije, iz katere se vam bo, tako kot iz brunaric, odprl dih jemajoč panoramski pogled na dolino, vas in okoliške gore.

Če želite, da bodo vaši dnevi tukaj še bolj udobni, lahko naročite tudi zajtrk in večerjo, tako da vam res ne bo preostalo drugega, kot da se sprostite in uživate v bližini narave.

Na voljo je tudi veliko aktivnosti za tiste, ki imajo radi aktivno sprostitev: območje prečkajo številne naravoslovne in pohodniške poti, Lillafüred pa je oddaljen le 20 minut vožnje, kjer vas čakajo slapovi, jame in druge pohodniške točke.

Koča za vas

3559 Répáshuta, Rákóczi út 17.