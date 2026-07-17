Osamljeni otok Kis-Balaton razkriva divjo in romantično pravljično deželo

Ko se boste sprehajali po divjem in romantičnem otoku Kis-Balaton, se boste takoj počutili, kot da ste v drugem svetu.

Očarljiv lesen most vodi do otoka Kányavári, ki ga lahko obiščete samostojno vse leto, brez vodnika. Ko pridete na drugo stran, se boste takoj znašli v bujnem zelenju, polnem ptičjega petja.

Pohodniško točko je vredno raziskati po učni poti Búbos vécsök, kjer vam 15 postaj pove več zanimivih dejstev o močvirnem in močvirnem živalstvu ter vrstah ptic, ki jih tukaj najdemo. Med sprehodom se lahko ozrete tudi z Malega in Velikega razgledišča, od koder lahko uživate v čarobni panorami okolice.

Čeprav je izlet mogoče opraviti v eni uri v udobnem tempu, se splača na otoku zadržati dlje časa, saj se lahko spočijete na več klopeh ob obali Kis-Balaton in nekaj minut mirno opazujete nemoteno vodno gladino.

Če želite svoj oddih v naravi narediti bolj aktiven, poskusite z vodenim izletom s kanujem, kjer boste morda srečali celo živali, ki živijo na tem strogo zavarovanem območju! Več informacij o izletih s kanujem najdete tukaj.